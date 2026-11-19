En un operativo conjunto en el Istmo de Tehuantepec, autoridades estatales y federales detuvieron a cuatro hombres señalados como presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Cromos” en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

A dos de los capturados se les relaciona directamente con el asesinato de un policía municipal y de un trabajador ocurrido hace apenas unos días.

¿Quiénes son y qué les aseguraron?

¿Quiénes son los cuatro detenidos en Juchitán de Zaragoza?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, FGEO, los sospechosos relacionados con los asesinatos fueron identificados como M. U. L., alias “El Migue”, de 32 años, y un adolescente de 17 años cuya identidad se mantiene reservada.

En el mismo despliegue también fueron detenidos G. Z. L., de 21 años, y C. V. L., de 19 años, señalados por participar en extorsiones y cobro de piso.

*En operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en coordinación con SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional y Policía Estatal detienen a cuatro integrantes de “Los Cromos” en Juchitán; dos de ellos serían responsables del homicidio de un policía municipal y el cometido… pic.twitter.com/kPTjX0Q65t — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 19, 2026

¿Quiénes participaron en la detención?

La captura con un despliegue coordinado entre la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Marina, SEMAR, la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, la Guardia Nacional, GN, y la Policía Estatal.

Durante el operativo, los agentes aseguraron dos armas cortas, dosis de drogas, cargadores y cartuchos útiles.

Asesinato de un policía municipal en la colonia Tierra y Libertad

Las investigaciones dicen que “El Migue” y el menor de edad habrían participado en el homicidio ocurrido la noche del 12 de noviembre de 2026 dentro de una estética de la colonia Tierra y Libertad.

Esa noche, dos sujetos llegaron y dispararon contra un elemento activo de la Policía Municipal de 42 años, quien falleció en el sitio.

Balacera dentro del establecimiento “Bama Club”

A ambos sospechosos también se les vincula con otro homicidio registrado la mañana del sábado 14 de noviembre al interior del “Bama Club”, ubicado sobre la Carretera Federal Transístmica en la colonia Primera Sección, donde un empleado de 41 años murió tras recibir múltiples disparos.

Extorsiones y balaceras contra negocios locales del Istmo

Además de los homicidios, las autoridades señalan que los cuatro detenidos integran una red dedicada al cobro de piso en Juchitán, vinculando a “El Migue” y al adolescente con ataques armados recientes contra negocios dedicados a los giros de climas y lonas para intimidar a los comerciantes.