Shehbaz Sharif busca ser el próximo primer ministro de Pakistán

El político opositor Shehbaz Sharif presentó su nominación para ser el próximo primer ministro de Pakistán a la legislatura el domingo, así lo informó su partido, esto luego de que el titular Imran Khan p erdiera un voto de censura en el parlamento después de casi cuatro años en el poder.

El hermano menor del tres veces primer ministro Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, de 70 años, lideró un intento de la oposición en el parlamento para derrocar a la ex estrella del cricket Khan, y se espera que lo reemplace luego de la votación del lunes.

Special thanks to media, civil society, lawyers, my Quaid Nawaz Sharif, Asif Zardari, Maulana Fazal-ur-Rehman, Bilawal Bhutto, Khalid Maqbool, Khalid Magsi, Mosin Dawar, Ali Wazir, Amir Haider Hoti & leaders & workers of all political parties for standing up for the Constitution! — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 10, 2022

Sin embargo, el partido de Imran Khan también presentó documentos nominando al ex ministro de Relaciones Exteriores como candidato a primer ministro, diciendo que sus miembros del parlamento renunciarían en masa si pierde, lo que podría crear la necesidad de elecciones parciales urgentes para sus escaños.

Imran Khan, el primer ministro paquistaní en ser derrocado por un voto de censura, se mantuvo durante casi una semana después de que una oposición unida intentara primero destituirlo.

Derrocan al primer ministro Imran Kahn

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue derrocado el domingo 10 de abril luego de perder el voto de confianza en el Parlamento tras ser abandonado por socios de la coalición que lo llevaron al poder. Lo culpan por el desmoronamiento de la economía en Pakistán y el incumplimiento de sus promesas de campaña.

La votación nocturna que lo derrocó siguió a múltiples suspensiones en la cámara debido a largos discursos de miembros del partido de Imran Khan, quienes dijeron que había una conspiración estadounidense para expulsar a la estrella del críquet convertida en primer ministro.

Los partidos de oposición de Pakistán pudieron asegurar 174 votos en la cámara de 342 miembros en apoyo de la moción de censura. Solo unos pocos legisladores del partido gobernante de Imran Khan estuvieron presentes en la votación.

#BREAKING

Pakistani Special Forces have received an arrest warrant for Imran Khan.

Special operation to detain him is underway. pic.twitter.com/RbpvyKl7lz — Tehran Times (@TehranTimes79) April 9, 2022

Con información de Reuters.

