Sheinbaum invita a Bad Bunny a dar concierto en Zócalo; esto le dijo

Este fin de semana el artista Bad Bunny captó la atención no solo por la situación con sus boletos, sino porque se abría una posibilidad de que ofreciera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), luego de que Claudia Sheinbaum le hizo una invitación.

La jefa de Gobierno ha presumido que en la CDMX hay diversidad de eventos culturales y del espectáculo gratuitos, como el de Grupo Firme, concierto con el que se rompió récord de asistencia en conciertos ofrecidos en el Zócalo.

@lalitodelbarrio Le preguntaron a la doctora Sheinbaum si Bad Bunny estará en el Zócalo ♬ sonido original - Eduardo Morales

Sin embargo, Bad Bunny no podrá ofrecer un concierto gratuito para todos sus fans que no alcanzaron un boleto para sus presentaciones el fin de semana pasado.

Aunque Sheinbaum aseguró que lo buscó, el rapero puertoriqueño respondió que no tiene fechas cercanas para dar un concierto en el Zócalo.

De acuerdo con un video que circula por TikTok la mandataria capitalina asegura haber buscado a Bad Bunny y espera que la próxima vez que visite el país pueda ofrecer uno de forma gratuita.

"Ya buscamos Bad Bunny, ya le dijimos que venga, pero no tiene días para venir, dice que no tiene fechas próximas para venir… Vamos a ver cómo le hacemos para que la próxima vez que venga, tengas boletos", dice la mandataria.

Qué pasó con los boletos de Bad Bunny

Durante el primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, algunos de sus seguidores denunciaron en redes sociales que se les negó el acceso a pesar de contar con su boleto, pues presuntamente clonaron sus entradas, por lo que ante decenas de reclamos, la empresa que vendió los boletos anunció que reembolsaría el dinero a las personas afectadas.

Ticketmaster dio a conocer la forma en que se puede solicitar un reembolso del costo de las entradas al concierto de Bad Bunny.

Aunque próximamente el cantante no dará una presentación en el Zocalo, se prevé que para el 31 de diciembre, como parte de los festejos de fin de año, Los Ángeles Azules ofrezcan un concierto en la Glorieta de Reforma.

Otro de los artistas que Sheinbaum ha anunciado que buscarán para que ofrezca un concierto, es a Manu Chao, quien no se presenta en México desde el 2006.