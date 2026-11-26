Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde morenista de Mazatlán, afirmó que recientemente fue retenido por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en un viaje que hizo a Estados Unidos.
El político, también conocido como “El Químico Benítez”, afirmó que al llegar al Aeropuerto de Phoenix, Arizona, agentes de la DEA y un sheriff lo retuvieron y le hicieron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, buscado por el Departamento de Justicia de la Unión Americana.
¿Qué le preguntó la DEA a “El Químico Benítez” en el aeropuerto de Phoenix?
El exalcalde de Mazatlán afirmó que lo “pasaron a la báscula” y lo llevaron a una habitación, donde le preguntaron si tenía una relación con Rocha Moya. “Ni lo mande Dios”, replicó a los agentes de acuerdo con lo declarado por el político al medio local Viva Voz.
La reacción del exalcalde de Mazatlán ante la búsqueda de Rubén Rocha Moya
Benítez Torres destacó que esto le alegra, ya que considera que las autoridades de Estados Unidos lo están buscando.
“Lo que me dio mucho gusto es que quiere decir que sí lo andan buscando porque me pusieron con gente de la DEA y con un sheriff a platicar sobre el caso Rocha Moya”, afirmó el exalcalde de Mazatlán abanderado por Morena.
“El Químico Benítez” aseveró que los agentes de la DEA tienen su número telefónico y le pidieron que, en caso de saber algo sobre Rocha Moya, los contactara.
¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos?
Cabe recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en abril de 2026 que Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses son acusados de narcotráfico.
Además del exgobernador sinaloense, los demás acusados son:
- Enrique Inzunza Cázarez (senador de Morena, hoy sin partido, por Sinaloa)
- Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, quien ya se entregó a las autoridades de EU)
- Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal General de Sinaloa)
- Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad de Sinaloa)
- Juan de Dios Gámez Mendívil (presidente municipal de Culiacán)
- Juan Valenzuela Millán (comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA)
- Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación)
- Alberto Jorge Contreras Núñez (exjefe de la Policía de Investigación)
- José Antonio Dionisio Hipólito (exsubdirector de la Policía Estatal)