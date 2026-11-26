Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde morenista de Mazatlán, afirmó que recientemente fue retenido por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en un viaje que hizo a Estados Unidos.

Hago extensiva mi felicitación al Gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ Moya por su cumpleaños.

¡Mis mejores deseos para tí y tu familia!#Felicidades 🎂 pic.twitter.com/k89APP0cFo — Químico Benitez Torres (@quimicobenitez) June 15, 2022

El político, también conocido como “El Químico Benítez”, afirmó que al llegar al Aeropuerto de Phoenix, Arizona, agentes de la DEA y un sheriff lo retuvieron y le hicieron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, buscado por el Departamento de Justicia de la Unión Americana.

¿Qué le preguntó la DEA a “El Químico Benítez” en el aeropuerto de Phoenix?

El exalcalde de Mazatlán afirmó que lo “pasaron a la báscula” y lo llevaron a una habitación, donde le preguntaron si tenía una relación con Rocha Moya. “Ni lo mande Dios”, replicó a los agentes de acuerdo con lo declarado por el político al medio local Viva Voz.

La reacción del exalcalde de Mazatlán ante la búsqueda de Rubén Rocha Moya

Benítez Torres destacó que esto le alegra, ya que considera que las autoridades de Estados Unidos lo están buscando.

“Lo que me dio mucho gusto es que quiere decir que sí lo andan buscando porque me pusieron con gente de la DEA y con un sheriff a platicar sobre el caso Rocha Moya”, afirmó el exalcalde de Mazatlán abanderado por Morena.

“El Químico Benítez” aseveró que los agentes de la DEA tienen su número telefónico y le pidieron que, en caso de saber algo sobre Rocha Moya, los contactara.

Retienen en Phoenix, Arizona, al exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, para interrogarlo sobre Rubén Rocha Moya.



El expresidente municipal relata que le preguntaron si tenía relación con Rocha Moya. Respondió: «Ni lo mande Dios». No sabía por qué lo detenían. Al… pic.twitter.com/vhKGw0JZFA — Vero Islas (@LOVREGA) November 26, 2026

¿Quiénes son los funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos?

Cabe recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en abril de 2026 que Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses son acusados de narcotráfico.

Además del exgobernador sinaloense, los demás acusados son: