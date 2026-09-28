Despertar cansado tras dormir varias horas no es normal: el síntoma que los expertos piden no ignorar

¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que dormimos nuestras 8 horas, pero al día siguiente despertamos igual de cansados? Aunque puede parecer normal, lo cierto es que se podría tratar de un trastorno conocido como apnea del sueño.

Si suele ocurrir con frecuencia y se acompaña de ronquidos, despertares repentinos o sueño durante el día, puede existir un problema que ocurre mientras la persona duerme y del que muchas veces ni se da cuenta.

Apnea del sueño: ¿Por qué duermo mis 8 horas pero despierto cansado?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la apnea del sueño es una alteración que provoca que la respiración se detenga o disminuya repetidamente durante la noche.

La situación puede pasar desapercibida por la persona, ya que puede llegar a creer que durmió de corrido las 8 horas, cuando en realidad su descanso fue interrumpido una y otra vez.

La #apnea obstructiva del sueño es el trastorno más común a la hora de dormir💤



Los músculos de la garganta se relajan y obstruyen la respiración.



¿Roncas? ¡Es el principal síntoma! ¿Qué puedes hacer para remediarlo?



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A esto se le llama apnea obstructiva, pues la vía respiratoria se estrecha o se bloquea y dificulta el paso del aire, lo que provoca que el organismo tenga que reaccionar para recuperar la respiración.

Por eso, la doctora Gabriela Millán Rosas, neumóloga especialista en Medicina del Sueño, recomienda que una de las señales que no se debe ignorar es la de despertar con la sensación de no haber descansado.

Síntomas de la apnea del sueño

Si bien, se recomienda de inmediato acudir con un especialista, hay algunos síntomas que nos pueden ayudar a identificar la apnea del sueño:



No sentir que descansamos después de dormir las 8 horas.

Ronquidos fuertes

Respiraciones o jadeos durante el sueño

Sueño excesivo durante el día

Fatiga constante

Dolor de cabeza al despertar

Problemas para concentrarse y una sensación de tener la mente nublada.

Estas personas pueden tener mayor riesgo de apnea del sueño

La apnea obstructiva puede presentarse en distintas personas, pero existen factores que pueden aumentar la posibilidad de desarrollarla.

Entre ellos se encuentran la obesidad, la edad avanzada, ser hombre y determinadas características de la anatomía de la garganta, aunque esto no significa que en las mujeres no pueda aparecer.

El riesgo aumenta después de la menopausia, debido a los cambios hormonales que pueden influir en la respiración y en los músculos que ayudan a mantener abierta la vía respiratoria.

Si este trastorno del sueño no se trata a tiempo, puede aumentar el riesgo de problemas graves, como sufrir un infarto o padecer eventos cerebrovasculares, por lo que se recomienda realizar una evaluación médica y, cuando está indicado, un estudio del sueño.

