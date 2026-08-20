VIDEOS: Así se vivió el sismo de 7.2 en Ayacucho, Perú; temblor sacude los cerros

Habitantes de la región de Ayacucho, Perú, comenzaron a difundir las primeras imágenes y videos del fuerte sismo registrado este jueves 20 de agosto, cuyo movimiento sacudió varias localidades del sur del país.

Las autoridades de defensa civil del país comenzaron con las revisiones para evaluar la situación en los poblados más alejados.

🇵🇪 | AHORA: Primeras imágenes de Ayacucho en Perú tras el sismo de magnitud 7,2 que sacudió la ciudad la tarde del jueves. pic.twitter.com/gZaRvRRwYL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 20, 2026

Sismo en Perú este 20 de agosto

El movimiento fue alrededor de la 1:00 de la tarde, hora local. Según los reportes geológicos, el epicentro se ubicó a unos 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, dentro de la región de Ayacucho.

El temblor se originó a una profundidad de 66.7 kilómetros bajo la tierra.

Videos del temblor en Perú

A los pocos minutos del sismo, ciudadanos comenzaron a subir videos a las redes sociales. En el material se puede ver cómo la fuerza del movimiento provocó sacudidas en las zonas montañosas de Ayacucho, lo que levantó cortinas de polvo en los cerros ante la mirada de la gente que salió a resguardarse.

¿Dónde se sintió el sismo en Perú?

Por la magnitud del temblor, la fuerza del movimiento se sintió en varias localidades del sur peruano. Autoridades reportaron que el sismo fue perceptible en regiones como Apurímac, Cusco, Arequipa e Ica.

En varias de estas ciudades la gente tuvo que salir de sus hogares y comercios de forma preventiva.

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.

Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

¿Hay personas heridas o fallecidas luego del sismo en Perú?

El terremoto en Perú fue de gran magnitud y sí se sintió, los primeros reportes indican que no hay afectaciones graves a edificios ni pérdidas humanas, aunque, este reporte es preliminar, pues todavía se debe analizar el territorio completo.

Se espera que las autoridades de Perú declaren formalmente si hay alguna actualización, esto después del recuento de daños.

🚨#Urgente| CUIDADO CON EL CERRO || Así se vivió el sismo de magnitud de 7.2 con profundidad de 108 km. también se sintió en Lima, Ica, Arequipa y otras regiones. El epicentro fue en Coracora, Parinacochas. pic.twitter.com/hzJcslJfTN — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

¿Perú es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico?

Este tipo de eventos son comunes en Perú debido a que el país se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta zona del planeta registra una alta actividad sísmica y volcánica por el choque constante de las placas tectónicas.