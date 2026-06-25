Los estados en México que abarca el Cinturón de Fuego que activa los sismos en el Pacífico con más de 40 mil km de extensión

¿Por qué tiembla tanto en ciertas partes de México? La respuesta estaría debajo del mar y tendría relación con el Cinturón de Fuego, que abarca una cadena de placas tectónicas que rodean el país y mantienen despiertas las probabilidades sismos.

Todo lo que debes de saber del Cinturón de Fuego y sus efectos en México.

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y cómo funciona

Los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) explican que el Cinturón de Fuego es una enorme cadena en forma de herradura que mide más de 40 mil kilómetros.

Esta zona concentra el 90% de todos los sismos del mundo y la gran mayoría de los volcanes activos. El fenómeno ocurre porque las placas tectónicas que forman el piso del océano chocan de frente con los continentes, metiéndose debajo de ellos y provocando rupturas en la tierra.

Los estados del sur de México con mayor peligro por los sismos

La región sur de la República es la que recibe el impacto más directo de este sistema por el roce de la Placa de Cocos.

Los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan la lista de las zonas con más temblores en el país de acuerdo con las bitácoras oficiales.

En estas entidades, el Cinturón de Fuego activa fallas por debajo del suelo todos los días, lo que explica que los epicentros de los sismos más fuertes ocurran ahí.

Las placas marinas en México

La línea de peligro sube por la costa del Océano Pacífico y abarca por completo a Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

En estos puntos, la interacción de la tierra con las placas de Rivera y Cocos provocan una presión en el subsuelo.

Esta fricción no solo ocasiona movimientos de tierra, sino que mantiene activos a los volcanes de la región, como el Volcán de Fuego de Colima.

🚨Alerta global: Se registran seis #sismos de gran magnitud en las últimas 24 horas



Una intensa actividad sísmica sacude al planeta. Además de los dos terremotos en #Venezuela, un sismo de magnitud 7.2 azotó la costa norte de #Japón, dejando ocho heridos, aunque sin daños en… pic.twitter.com/nR9JaGit1A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

La falla de San Andrés

La parte norte del Cinturón de Fuego en nuestro país cambia de comportamiento y se mete directamente al Golfo de California.

Los estados de Baja California, Baja California Sur y Sinaloa forman parte de este mapa de riesgo, pero aquí los sismos son provocados por el desplazamiento de la Falla de San Andrés.

Las placas en esta zona no chocan de frente, sino que se raspan de lado, separando lentamente la península del resto del continente.

Estados del centro afectados por los sismos

Aunque no tienen playa, los estados del centro de México como Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México resienten los efectos de esta cadena volcánica.

La energía que se libera en las costas del Pacífico viaja por las rocas y llega hasta los valles del centro del país.

Por esta razón, las ondas sísmicas entran a los suelos de la capital, provocando que los temblores se sientan con fuerza.