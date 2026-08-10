VIDEOS: Así se sintió el temblor de 7.4 en San José del Palmar-Chocó, Colombia

Este lunes 10 de agosto se reportó un fuerte temblor de magnitud 7.4 en San José del Palmar-Chocó, Colombia. Dicho movimiento provocó varios daños materiales y, hasta ahora, no se sabe el número exacto de heridos o si hubo personas fallecidas.

La gente que sintió el movimiento telúrico no dudó dos veces y grabó los momentos exactos en que sintieron el sismo y los segundos después con los daños provocados por el mismo.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

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Temblor en Colombia hoy

Fue a las 7:34 de la mañana de este inicio de semana que un fuerte temblor sacudió al país latinoamericano.

El Servicio Geológico de Colombia lanzó un reporte preliminar de 6.6, magnitud que minutos después se actualizó a 7.4.

El epicentro fue cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron San José del Palmar, Río Iró y Nóvita.

¿Dónde se sintó el temblor en Colombia?

El movimiento telúrico se sintió con mucha fuerza en lugares como Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca, y en la capital, Bogotá.

En redes sociales, la comunidad de diversas partes del país reportaron la gran intensidad con la que se sintió la sacudida desde los primeros instantes del movimiento.

Esto es lo que se conoce en las diferentes regiones de #Colombia sobre el temblor registrado este lunes 10 de agosto, con una magnitud de 7.4.



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VIDEOS del momento en que se sintió el temblor en Colombia

Medios de comunicación como Noticias Caracol captaron el momento exacto en que inició el temblor mientras se preparaban para transmitir en vivo desde su foro de televisión.

En redes sociales se difundieron videos hechos en Manizales, donde se observan desprendimientos y afectaciones visibles en la catedral de la ciudad.

Decenas de videos comenzaron a salir y en ellos se muestra el pánico, evacuación de edificios, las viviendas moviéndose por el temblor y algunas construcciones derribadas o con daños importantes.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

Mandatarios importantes de Colombia como el a penas nombrado presidente, Abelardo de la Espriella, reaccionaron ante el hecho, comunicando que solicitó un informe de la situación y que se trasladará personalmente a las zonas afectadas para coordinar la atención y ayudar a personas afectadas.

Además, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, informó que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, inició un barrido de verificación.

Confirmó que no hay reporte de daños estructurales graves ni personas afectadas en la capital, registrando únicamente algunas grietas en edificios.