El mundo se sigue moviendo: Sismo de magnitud 5.9 azota a China

Sigue temblando en el mundo. Este martes 18 de agosto se reportó un sismo de magnitud 5.9 sacudió en la provincia de Qinghai, en el centro de China.

El movimiento ocurrió durante las primeras horas del miércoles en Pekín y, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor fue superficial y prácticamente imperceptible, por su origen a poca profundidad.

Así fue el sismo en China

El USGS ubicó el epicentro en una región montañosa y rural, aproximadamente a 269 kilómetros al sureste de Dunhuang, a unos 10 kilómetros bajo la superficie, una profundidad que puede hacer que un terremoto sea perceptible con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Después de detectar el terremoto, las autoridades de Qinghai activaron los protocolos de emergencia para evaluar la situación y determinar si existían personas afectadas o daños materiales.

En total, fueron desplegados 195 elementos de emergencia, acompañados por 67 vehículos y perros entrenados para participar en labores de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades de China no han reportado víctimas por el nuevo terremoto, pero se espera que en las próximas horas se publique un informe más completo.

No es el primer sismo en la región

Qinghai forma parte de una amplia región del oeste de China donde los movimientos telúricos son relativamente frecuentes, pues el pasado 16 de junio, en la misma prefectura se registró otro terremoto, aquella vez de magnitud 6.3, que dejó una persona fallecida y ocho más heridas, además de generar una serie de réplicas y otros temblores durante los días posteriores.

En este territorio también se encuentran regiones como Tíbet y Xinjiang, además de las provincias de Gansu y la propia Qinghai, todas cercanas a una de las zonas de mayor actividad tectónica del continente asiático.

La actividad sísmica está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, cuyo contacto se concentra en la zona del Himalaya.

