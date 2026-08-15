Segundo terremoto de 6.9 azota Indonesia: Hay alerta de Tsunami

La tierra no da tregua en el sudeste asiático. Un devastador terremoto de magnitud 7.7 frente a la costa de la isla de Flores sacudió el este de Indonesia a primera hora de este sábado, dejando un saldo preliminar de al menos 47 personas muertas, varios heridos y cientos de evacuados.

Para empeorar aún más la emergencia, horas más tarde un segundo sismo de magnitud 6.9 volvió a hacer temblar al país, esta vez en la zona de Sumatra Occidental.

El primer movimiento telúrico ocurrió antes de las 5:00 a. m. hora local y se sintió con violencia en toda la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 60 kilómetros al norte-noreste de Ende, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que multiplicó su fuerza destructiva en la superficie.

BREAKING : Visual Shows panic Across Northern Sumatra as recent earthquake of Magnitude 6.9 ROCKS Indonesia pic.twitter.com/CyFFAmUruc — World Updates (@Updatesofwworld) August 15, 2026

Pánico por tsunami

La intensidad del sismo inicial obligó a la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia a emitir una alerta de tsunami inmediata, pidiéndole a la población alejarse de las playas y buscar zonas altas.

En Nagekeo, más de 2,000 personas abandonaron sus casas por su cuenta en medio de la madrugada para ponerse a salvo antes de que la alerta expirara horas después.

En localidades como Maumere y Ende, el terremoto derribó viviendas y edificios. Los equipos de rescate y miembros de las Fuerzas Armadas trabajan entre los escombros buscando a dos personas reportadas como desaparecidas.

Después del primer terremoto, la zona del mar de Flores registró una intensa actividad con réplicas que alcanzaron magnitudes de 6.1 y 5.9.

WOW! 😳⚠️



About 10 hours after Indonesia’s Mw 7.7 earthquake, another major earthquake struck approximately 2,800 km away!



📍 Near Pematangsiantar, North Sumatra

💥 Mw 6.9

↕️ 183 km deep



The time difference is striking:



Mw 7.7 → 9 hours 57 minutes → Mw 6.9



And the fact… pic.twitter.com/idsW54tVeH — Jeo Albant (@jeoalbant) August 15, 2026

Segundo terremoto en Sumatra

Cuando los cuerpos de socorro aún evaluaban los daños en el este, un nuevo temblor de magnitud 6.9 se registró al oeste del archipiélago, cerca de Pematangsiantar, a unos 126 kilómetros de Medan (Sumatra). Aunque este segundo evento ocurrió a una profundidad mayor (183 kilómetros) y no generó alerta de tsunami, la coincidencia de dos eventos de tal magnitud en un solo día ha vuelto a encender las alarmas en una de las zonas tectónicas más activas del planeta.

Las autoridades de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) mantienen los operativos de emergencia activos, mientras la cifra de víctimas podría modificarse a medida que los rescatistas accedan a las comunidades costeras más aisladas.