Sismos en México hoy viernes 7 de agosto EN VIVO; sigue los temblores en tiempo real

México registra de forma constante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de varias placas tectónicas; por ello, durante el día pueden ocurrir temblores de diferente magnitud en distintos puntos del país.

En este EN VIVO de los sismos en México hoy, viernes 7 de agosto, podrás consultar las actualizaciones sobre los movimientos telúricos registrados durante la jornada con la información completa, como la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la principal fuente para conocer los reportes de los movimientos sísmicos en territorio mexicano y los registros pueden actualizarse conforme avanza el análisis de cada evento, por lo que la información inicial puede presentar modificaciones.

Sigue esta cobertura EN VIVO para conocer los últimos sismos en México hoy y revisar dónde se registraron los temblores, qué magnitud alcanzaron y si fueron percibidos por la población; la información se actualizará conforme se publiquen nuevos reportes oficiales.