Mujer se lanza de segundo piso en Tapachula por crisis nerviosa tras el sismo de hoy; este es su estado de salud

Durante un fuerte sismo con epicentro en la costa de Chiapas, una mujer de origen haitiano se lanzó desde el segundo piso de un edificio habitacional en Tapachula, esto debido a que sufrió una severa crisis nerviosa por el movimiento telúrico. De acuerdo con nuestro reportero, Pedro Gerardo López —que le dio cobertura directa al incidente—, las autoridades actuaron rápido tras la caída de la víctima, y pudo ser auxiliada en el lugar para luego ser trasladada de urgencia a un hospital local, donde actualmente se reporta en estado grave.

#AlMomento | Una mujer de origen haitiano se lanzó de un segundo piso de este edificio en Tapachula, las autoridades reportan que debido a la crisis nerviosa, la mujer se reporta como grave.



Hasta ahora es son los únicos daños que se reportan.@pedrogerardo26 con los detalles. pic.twitter.com/sLhNdpOL1t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Cabe destacar que este evento afectó directamente a la población civil, en especial a la comunidad migrante local que no había experimentado este tipo de incidentes antes. Sin embargo, hubo saldo blanco en infraestructura, por lo que las autoridades piden mantener la calma ante las posibles réplicas, evitar difundir rumores y abstenerse de estar en la zona costera.

¿Cómo se encuentra Chiapas tras el sismo?

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, se mantiene un monitoreo continuo en todos los municipios del estado, donde se han percibido réplicas sensibles. Sin embargo, hasta el momento se descartan colapsos o daños estructurales en puentes, edificios y vialidades. Asimismo, se mantiene una alerta preventiva en la costa, donde se implementó un operativo de prevención en todo el litoral chiapaneco.

🏛️ REUNIÓN DE EVALUACIÓN TRAS SISMO DE 7.4 🚨



El Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó una reunión de trabajo con el Sistema Estatal de Protección Civil, acompañado por el Secretario Mauricio Cordero Rodríguez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, pic.twitter.com/8tmkQDQV7C — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

Si bien, se descarta un gran movimiento oceánico, las autoridades pronostican variaciones y elevaciones en el nivel del mar de hasta 30 centímetros, restringiendo así el acceso a las playas hasta que se desactive la alerta en las próximas horas.

¿Cómo se vivió el sismo en Chiapas?

Este temblor alcanzó una magnitud de 7.4 grados, ocurriendo a las 08:48 horas del 17 de julio, situando el epicentro final a 135 kilómetros al suroeste de la Ciudad Hidalgo, Chiapas, aunque inicialmente fue reportado al suroeste de Huixtla. Luego del recorrido de los cuerpos de seguridad, la Presidencia de México informó que gobernadores de Chiapas y Tabasco confirmaban saldo blanco y sin afectaciones estructurales en la región.

A pesar de que no hubo afectaciones, se emitió una alerta de prevención, recomendando a la población no acercarse a las playas y zonas bajas del Pacífico sur durante al menos 6 horas, esto debido a riesgos de variaciones en el oleaje o posibles tsunamis locales. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó cualquier tipo de daño en la infraestructura eléctrica.