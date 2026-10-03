Sismos HOY 3 de octubre: ¿Dónde tembló en México? Sigue EN VIVO los movimientos registrados
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 3.3 durante la madrugada de este viernes; aquí puedes consultar los movimientos registrados.
México registra movimientos sísmicos prácticamente todos los días y este sábado no es la excepción. Aquí te presentamos la cronología de los sismos registrados durante el día de hoy, con información sobre su magnitud, ubicación, profundidad y hora, conforme el Servicio Sismológico Nacional.
Sismos HOY 3 de octubre: sigue la cronología
Sismo de magnitud 3.3 en Guerrero
El primer movimiento reportado hasta el momento ocurrió a las 4:58:33 horas, con una magnitud de 3.3.
De acuerdo con el reporte, el epicentro se localizó 4 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a una profundidad de 7.6 kilómetros.