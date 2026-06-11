SMN revela si lloverá en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por los canales de baja presión hoy 11 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó el pronóstico del clima para este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, pues los aficionados al futbol se preguntan si lloverá durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hoy.

A inicios de semana, la tormenta tropical Boris mantenia un ambiente de tensión ante el pronóstico de lluvias intensas en todo el país. Aunque el ciclón se disipó por completo, a México ingresaron canales de baja presión, que tienen interacción con una inestabilidad atmosférica.

#Clima | 🔴 Alerta por tormenta “Boris”



La tormenta tropical se mantiene frente a Guerrero con lluvias intensas, oleaje elevado y vientos de hasta 90 km/h.



Hay alerta roja, suspensión de clases y llamado a extremar precauciones.



🌧️ Se prevén afectaciones también en Michoacán,… pic.twitter.com/N48csP00mm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

El pronóstico del clima para el jueves de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo con el reporte oficial Conagua, el panorama para el jueves 11 de junio exige que los asistentes al partido inaugural asistan preparados con impermeables. El pronóstico del clima detalla que la capital tendrá un ambiente templado durante el día, pero las condiciones empeorarán de manera drástica conforme se acerque la hora del evento.

Para la tarde y noche del jueves, los modelos meteorológicos estiman un 60% de probabilidad de lluvias acompañadas de chubascos en las diversas alcaldías de la capital.

En cuanto al termómetro, en la alcaldía Tlalpan, donde se ubica el Estadio Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de entre 24 y 26 °C en su punto más cálido, descendiendo a una mínima de 15 a 17 °C durante la noche. Además, se esperan vientos de componente noreste con rachas sostenidas de hasta 40 km/h, lo que podría generar complicaciones viales en los accesos al coloso del sur de la ciudad.

El temporal de lluvias acecha a la inauguración del Mundial 2026

El riesgo de encharcamientos e inundaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México es elevado debido a que el suelo de la capital llegará completamente saturado de agua. El mapa de previsión semanal de Conagua reveló que la Ciudad de México enfrentaría un temporal de lluvias constantes desde este lunes 8 de junio, registrando probabilidades de precipitación del 80% para los siguientes días.

La recomendación para la afición local e internacional es extremar precauciones. Aunque el diseño de drenaje del Estadio Azteca está listo para el desafío, el clima de la Ciudad de México promete jugar un papel protagonista y sumamente complejo en el arranque de la justa mundialista en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Dónde ver la transmisión del Mundial 2026 en vivo gratis?

TV Azteca transmite la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y el partido México vs Sudáfrica, desde el Estadio Ciudad de México. Ve la ceremonia de apertura y el juego a través del Canal 7 de televisión abierta, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y totalmente gratis a partir de las 11:30 horas.