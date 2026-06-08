Revelan si podrás llevar paraguas al Estadio Ciudad de México ante pronóstico de lluvia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Ciudad de México reveló las normas de ingreso vigentes para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; entre ellas figuran las políticas sobre objetos personales que afectan a los asistentes cuando el pronóstico anuncia lluvia. Estas reglas buscan garantizar seguridad, visibilidad y flujo ordenado en las gradas, y determinan si puedes o no llevar paraguas el día del encuentro.

¿Se pueden ingresar paraguas al Estadio Ciudad de México?

Gabriela Cuevas, responsable de la Coordinación del Mundial 2026, informó en sus redes sociales los objetos prohibidos para ingresar a los estadios sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre los cuales están los paraguas.

Lista de objetos prohibidos en los estadios del Mundial 2026

También está prohibido entrar con equipos de fotografía y video profesionales, armas de fuego y objetos punzocortantes, sirenas, cornetas o silbatos, alimentos y bebidas, láseres, banderas mayores a 1x1.20 metros y astas.

Tampoco se puede entrar con bastones para selfies, balones, tasers de protección personal, computadoras, carriolas, drogas, bombas de humo, cohetes o pólvora, material político, material promocional, aerosoles, mascotas, cigarros normales o electrónicos, máscaras, maletas de equipaje, marcadores o plumas, mantas o letreros y herramientas multiusos, entre otros.

Alternativas recomendadas para la lluvia en el Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026

Si el pronóstico marca lluvia, prioriza prendas impermeables autorizadas y fáciles de revisar en controles de acceso:



Impermeables tipo poncho desechable o reutilizable, compactos y sin armazón metálico.

Chaquetas impermeables con capucha que no sobresalgan o tengan adornos voluminosos.

Fundas plásticas para mochilas o bolsos (que no excedan el tamaño permitido).

Estas opciones protegen contra la lluvia sin obstruir la visibilidad ni generar riesgos, y suelen pasar los filtros de seguridad con menos complicaciones que un paraguas tradicional.

Reglas de acceso al Mundial 2026: medidas permitidas para bolsos y mochilas

El Código de Conducta del Estadio de la FIFA especifica que los aficionados podrán entrar con bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC de 30x15x30 centímetros.

También están permitidos pequeños bolsos de mano o de carteras que sean aproximadamente del tamaño de la mano, aunque no sean transparentes y que no excedan las dimensiones de 11x16.5 centímetros.

