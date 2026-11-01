Rescatan a perrita y cuatro cachorros tras cateo en casa de Sonora

Durante un cateo en una casa, las autoridades de Sonora lograron el rescate de una perrita y sus cuatro cachorros. El operativo tuvo lugar en Ciudad Obregón.

Rescate de perrita pitbull y sus cachorros en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, como parte de una investigación por posibles delitos de maltrato y crueldad animal, ingresaron a un domicilio el 30 de octubre de 2026 en la calle Chapultepec, entre Chihuahua y Zacatecas, gracias a una orden de cateo autorizada por un juez.

Detalles del operativo de la Fiscalía de Sonora en la calle Chapultepec

En los trabajos de inspección, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) encontró a una perrita pitbull color gris, de aproximadamente tres años de edad, notoriamente delgada y con signos de desnutrición, acompañada de cuatro cachorros negros, dos hembras y dos machos, de apenas un mes de nacidos.

Los cinco perros fueron asegurados para proteger su salud y su supervivencia. Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Control Animal, donde recibirán valoración de veterinarios y atención para cuidar su salud.

La Fiscalía informó en un comunicado que está abierta la investigación por posibles actos de maltrato, crueldad y abandono deliberado de animales, con el fin de investigar las condiciones en las que estaban dichas mascotas e identificar a los probables responsables.

Cuáles son las penas y multas por maltrato animal en Sonora

Las sanciones por maltrato animal en el estado de Sonora pueden ser de un año y 2 meses hasta 3 años de prisión, así como una multa de 75 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de lesiones que pongan en peligro la vida del animal.

En caso de que el maltrato o crueldad lleve a la muerte del animal, el artículo 343 del Código Penal del Estado de Sonora especifica una sanción de 2 a 6 años de prisión y una multa de 200 a 400 veces la UMA.

