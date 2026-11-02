¿Lindos gatitos? Decomisan dos tigres de Bengala tras cateo en Sonora

Las autoridades realizaron un cateo en un inmueble en Magdalena de Kino, en el estado de Sonora, donde, además de confiscar tres vehículos y envoltorios con metanfetamina, decomisaron dos tigres de Bengala.

El operativo ocurrió el 31 de octubre de 2026 en una casa localizada en la calle Enrique Woolfolk, entre Caracas y Comisión Federal, en la colonia “El Polvorín Dos”.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el cateo en Magdalena de Kino?

En el cateo, las autoridades encontraron un automóvil modelo 2010 de color blanco, blindado y con placas de Sonora. Al interior había nueve envoltorios con metanfetamina. Otro vehículo color azul, modelo 2013, con placas de Sonora, tenía otros tres envoltorios con una sustancia con características de la misma droga. Mientras que en una camioneta color café había ocho envoltorios con la misma sustancia. Ninguno de los automotores tiene reporte de robo.

El rescate de los dos tigres de Bengala y su traslado a Hermosillo

En el inmueble, las autoridades también aseguraron documentación diversa y dos ejemplares de tigre de Bengala. El personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se hizo cargo de la atención, el resguardo y el traslado de los animales, con el acompañamiento de dos veterinarios del Centro Ecológico de Hermosillo.

Los tigres fueron trasladados a dicho centro para recibir un resguardo especializado. Una unidad de la Secretaría de Marina (SEMAR) y otra de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) resguardaron el traslado.

El domicilio donde ocurrió el cateo quedó asegurado por las autoridades, por el presunto delito de narcomenudeo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló en un comunicado que analizarán las condiciones de los tigres de Bengala para determinar si existen posibles ilícitos.

Tráfico de especies: la amenaza constante contra los tigres de Bengala

Los tigres de Bengala son víctimas del tráfico de especies y de la caza. Según la información difundida, los criminales trafican con sus huesos, que usan para supuestos efectos afrodisíacos o anticancerosos milagrosos. También venden su piel para coleccionar alfombras, mientras que comercializan sus garras y colmillos como amuletos de la suerte, explica la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).