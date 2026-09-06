Estados Unidos emite alerta de seguridad en Nogales; esto dice la Mesa de Seguridad de Sonora

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por información de amenazas en Nogales, Sonora. En un comunicado, la embajada estadounidense señaló que las actividades del personal gubernamental para viajar a dicho destino están “restringidas a movimientos esenciales sólo durante horas del día”.

¿Qué dice la alerta de viaje de Estados Unidos para Nogales?

“Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza y el cambio de medidas”, destacó la embajada de Estados Unidos en México.

Nogales, Mexico: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Nogales have been restricted to essential movement during daylight hours only. We are alerting U.S. citizens of this threat and change in posture. As a reminder, the U.S. Travel Advisory… pic.twitter.com/6R115umUWp — TravelGov (@TravelGov) September 6, 2026

Restricciones y medidas recomendadas por la Embajada de Estados Unidos

La dependencia del gobierno estadounidense destacó que el estado de Sonora tiene un Aviso de Viaje de Nivel 3, donde pide reconsiderar el viaje a los turistas. Además, recomienda medidas a tomar para los viajeros, como extremar precauciones y estar atentos al entorno, buscar refugio en caso de incidente, seguir instrucciones de autoridades mexicanas y mantenerse informado por los medios de comunicación locales.

Gobierno de Sonora responde a la alerta de viaje en Nogales

Mientras tanto, la Mesa de Seguridad del Estado de Sonora informó en sus redes sociales que pidió información al Consulado estadounidense sobre dicha alerta, pero no detallaron la información de la alerta.

“Sin embargo, no proporcionaron información sobre una amenaza o riesgo determinado, que permita establecer un riesgo concreto para la población en general”, destacó el gobierno de Sonora.

Aunque las autoridades mexicanas no cuentan con información que corrobore una posible amenaza, los tres órdenes de gobierno realizaron vigilancias y operaciones preventivas en Nogales y en el resto del estado “Continuaremos atentos a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región”, señalaron las autoridades.

