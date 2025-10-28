¡Casi 24 horas de colapso vial! Continúa el cierre en la Morelia-Guadalajara; carreteras afectadas por bloqueos de agricultores hoy

¡Atención, conductores! Al no llegar a un acuerdo con las autoridades, agricultores continuaron con los bloqueos en las distintas carreteras de México; estas son las autopistas afectadas.

Los trabajadores exigen precios justo, mayor apoyo al sector agropecuario, revisión de políticas y accesos a créditos, así como mayor seguridad ante extorsiones del crimen organizado.