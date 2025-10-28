¡Casi 24 horas de colapso vial! Continúa el cierre en la Morelia-Guadalajara; carreteras afectadas por bloqueos de agricultores hoy
Agricultores exigen precios más justos, además de mayor seguridad antes las extorsiones de crimen organizado; conoce las carreteras afectadas por bloqueos.
¡Atención, conductores! Al no llegar a un acuerdo con las autoridades, agricultores continuaron con los bloqueos en las distintas carreteras de México; estas son las autopistas afectadas.
Los trabajadores exigen precios justo, mayor apoyo al sector agropecuario, revisión de políticas y accesos a créditos, así como mayor seguridad ante extorsiones del crimen organizado.
EN VIVO
Cierre en Fraccionamiento Pinar y carretera Nextipac en Jalisco
Agricultores y campesinos registran cierres viales a la altura del Fraccionamiento Pinar de la Venta y carretera a Nextipac; se le pide a los automovilistas tomar precauciones.
🔴#IMPORTANTE | Se registran cierres viales a la altura del Fraccionamiento Pinar de la Venta y carretera a Nextipac por parte de campesinos. Tome precauciones.— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 28, 2025
Con información: @asancheztv pic.twitter.com/6KLwex4xX3
Terminan bloqueos en tres carreteras de Guanajuato
En las primeras horas de este 28 de octubre 2025, agricultores liberaron las siguientes carreteras en Guanajuato:
- Acámbaro – Glorieta del Caballito
- Celaya – Rincón de Tamayo
- Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
Estas son las carreteras con cierre parcial en Guanajuato
Te compartimos las carreteras de Guanajuato que presentan cierre parcial en la mañana de este martes.
🟡 DoctorMora – Balneario Titanic
🟡 Celaya – Rincón de Tamayo (un carril habilitado)
🟡 Silao – Puerto Interior (libre con paso parcial)
🟡 Irapuato – Libramiento Norte (altura de la comunidad Ra ncho Grande)
🟡 Tarimoro – Moncada
🟡 Tarimoro – Panales Jamaica (sentido Salvatierra – Celaya)
Los bloqueos en las carreteras Pénjamo-Federal 1110, El Mármol y San Felipe - Entronque Jaral de Berrios, fueron finalizados el día de ayer, por lo que el paso ya es libre.
Sigue cierre de carreteras en Guanajuato; autopistas afectadas
Los bloqueos de agricultores continúan el algunas carreteras de Guanajuato; te compartimos las autopistas con cierre total:
📍Acámbaro – Glorieta del Caballito
📍Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera pirámide
📍Comonfort – Camino a Orduña
📍Irapuato – Castro del Río
📍Irapuato – Aldama
📍Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo)
📍Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
📍Irapuato – Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
📍Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro
📍León – Federal 45D, Central de Abastos
📍León – Federal 43D, Santa Rosa Plan de Ayala
📍Pénjamo – Laguna de Cortés (carretera 90)
📍Pénjamo – Dren de alivio, Santa Pacueco (carretera 90)
📍Pénjamo – Federal 90, altura de la Herradura, en entronque con El Tlacuache
📍Salamanca – a la altura del trébol de Valtierrilla
📍 Salvatierra – Comunidad El Fénix
📍 Salvatierra – Ent. Yuriria a la comunidad Cupareo
📍ValleDeSantiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 22:00 h— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 28, 2025
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Acámbaro – Glorieta del Caballito
📍#Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide
📍#Comonfort – Camino a Orduña
📍#Irapuato – Castro del Río
📍#Irapuato –… pic.twitter.com/SAfPuKPv8n
Cierre en la carretera Morelia-Guadalajara suma más de 20 horas
La carretera Morelia-Guadalajara continúa cerrada en las primeras horas de este martes 28 de octubre 2025; está por cumplir 24 horas.
Conductores siguen atrapados en la autopista debido a los bloqueos por agricultores.
#AlertaVialFIA | La carretera Morelia - Guadalajara sigue detenida.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Conductores están por cumplir 24 horas detenidos en la autopista debido a un bloqueo de agricultores.https://t.co/HhX3Ny3nlR pic.twitter.com/SxjL8bvcvv