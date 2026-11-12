¡Atención clase del 2008! Este domingo 15 de noviembre se realizará de nueva cuenta el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) para algunos municipios.

Es sumamente importante que los remisos y jóvenes que cumplieron 18 años se presenten a esta fase para conocer el lugar donde realizarán el adiestramiento.

Horarios del sorteo del Servicio Militar domingo 15 de noviembre

Estos son algunos de los Ayuntamientos que ya dieron a conocer la sede y hora en que se realizará el proceso:

Ciudad Sede y horario Juárez, Chihuahua Estadio 20 de Noviembre, 9:00 horas Mexicali, Baja California Gimnasio de Mexicali, 7:30 horas Ensenada, Baja California Teatro al Aire Libre Riviera, 7:00 horas Coatzacoalcos, Veracruz Presidencia municipal, 8:00 horas Acolman, Estado de México Explanada Municipal de Acolman, 6:00 horas Otumba, Estado de México Palacio Municipal, 7:30 horas Chimalhuacán, Estado de México Recinto Ferial, 7:00 horas Tultepec, Estado de México Presidencia Municipal 7:45 horas Torreón, Coahuila Auditorio Municipal, 8:00 horas Guamúchil, Sinaloa Auditorio 27 de noviembre, 8:00 horas Irapuato, Guanajuato Presidencia municipal, 9:00 horas Cajeme, Sonora Centro de Usos Múltiples (CUM), 7:30 horas Salamanca, Guanajuato Centro Cívico, 8:00 horas

¿Qué documentos debes llevar al sorteo del Servicio Militar?

Entre los principales requisitos que se piden al momento de realizar el sorteo son:

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, expedida durante el proceso de alistamiento.

expedida durante el proceso de alistamiento. Identificación oficial, en caso de contar con ella.

Toma en cuenta que los requisitos pueden variar según el municipio o alcaldía, por lo que se recomienda revisar la convocatoria local antes de acudir.

¿Qué significan la bola negra, blanca y azul?

Durante el sorteo del Servicio Militar Nacional se utilizan tres colores de bolas para determinar cómo cumplirán los jóvenes con este importante trámite.

Bola blanca: significa que deberán realizar su adiestramiento en una unidad del Ejército Mexicano.

significa que deberán realizar su adiestramiento en una unidad del Ejército Mexicano. Bola azul: indica que deberán cumplir su adiestramiento en la Secretaría de Marina.

indica que deberán cumplir su adiestramiento en la Secretaría de Marina. Bola negra: significa que quedarán a disponibilidad, sin acudir al adiestramiento sabatino ordinario.

¿Qué haces después del sorteo del Servicio Militar?

Una vez que conozcas el resultado, deberás continuar con el proceso para liberar tu cartilla militar según lo establecido por el municipio donde resides.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante enero de 2027 los jóvenes deberán entregar su cartilla en los módulos de recepción instalados en las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento.

Para esta etapa se solicita la cartilla militar y copias del acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y CURP.

Quienes obtengan bola negra también deberán entregar su documentación para continuar con el trámite de liberación de la cartilla.

¿Cuándo inicia y cuánto dura el Servicio Militar Nacional?

A partir de 2026, el Servicio Militar Obligatorio cuenta con un nuevo esquema de adiestramiento, dividido en dos escalones de 13 sesiones sabatinas, con una duración aproximada de tres meses cada uno.

Las actividades se realizan los sábados, de las 7:00 a las 13:00 horas, en los centros de adiestramiento militar.

Para los jóvenes de la clase 2008 que participen en el sorteo de noviembre de 2026, el proceso de reclutamiento será a partir de enero 2027.