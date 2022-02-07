SpaceX de Elon Musk, trabaja en restablecer el Internet en Tonga

Starlink la empresa de Internet por satélite de SpaceX está ayudando a restablecer la conectividad en la nación insular de Tonga en el Pacífico, según informó un funcionario de Fiyi, donde se están efectuando dichos trabajos.

El único enlace de fibra óptica para llevar Internet a Tonga y conectarlo con el resto del mundo, se cortó por la erupción volcánica del pasado 15 de enero, y desde entonces la conectividad ha sido limitada.

SpaceX de Elon Musk trabaja para restablecer el internet de Tonga

Aiyaz Sayed-Khaiyum, el fiscal general de Fiyi señaló en su cuenta oficial en Twitter que "un equipo de SpaceX está ahora en Fiyi estableciendo una estación de enlace Starlink para volver a conectar a Tonga con el mundo".

Aunque el calendario de los trabajos de SpaceX no está claro, la Fijian Broadcasting Corporation, que citó a Sayed-Khaiyum, señaló que durante seis meses, los ingenieros operarían una estación terrestre en Fiyi.

Cabe recordar que Starlink es una división de la empresa aeroespacial SpaceX, de Elon Musk, quien también es jefe de Tesla y quien desde el pasado mes de enero había señalado a través de su cuenta oficial en Twitter que su compañía podría ayudar.

The Hunga Tonga volcano's shockwave shattered Tonga's internet connection, adding days of gut-wrenching uncertainty to disaster assessments. A @SpaceX team is now in Fiji establishing a Starlink Gateway station to reconnect Tonga to the world.



Great initiative, @elonmusk! — Aiyaz Sayed-Khaiyum (@FijiAG) February 7, 2022

Olas de tsunami golpean Tonga tras erupción de volcán submarino

La erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai provocó un tsunami que destruyó pueblos y centros turísticos, además de que cubrió de cenizas la capital de la nación, de unos 105 mil habitantes, además de cortar el "ahora famoso" cable de (Internet) comunicaciones de fibra óptica.

Hasta el momento, la empresa aeroespacial SpaceX de Elon Musk, no ha efectuado comentarios al respecto. Y conforme a la agencia Reuters, no fue posible contactar inmediatamente a la oficina del primer ministro de Tonga y la empresa estatal de telecomunicaciones Tonga Communications Corporation por teléfono o correo electrónico.

Conforme a datos de transporte naviero de Refinitiv se muestra que el barco de reparación de cables "Reliance", ha estado cerca de la costa de la isla principal de Tonga durante prácticamente una semana, mientras intenta reparar el cable submarino que resultó dañado.

Cualquier mejora en las comunicaciones podría significar un alivio para los tonganos, que han luchado por mantenerse en contacto con sus familiares en el extranjero y para ayudar en los esfuerzos de recuperación poque también se han visto obstaculizados por los confinamientos debido a la contingencia sanitaria del Covid-19.