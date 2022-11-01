SpaceX lanza el Falcon Heavy, cohete activo más potente del mundo

El Falcon Heavy de SpaceX, el cohete activo más potente del mundo, despegó este martes (1 de noviembre de 2022) por primera vez en más de tres años desde Cabo Cañaveral, en Florida.

El sistema de cohetes, compuesto por tres propulsores Falcon 9 unidos uno al lado del otro, despegó en una plataforma de lanzamiento de SpaceX.

El gigantesco cohete de SpaceX, el Falcon Heavy, cohete activo más potente del mundo puso en órbita dos grandes satélites geoestacionarios propiedad de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Con esta misión, la empresa de Elon Musk puso en órbita un grupo de satélites para la Fuerza Espacial estadunidense. La misión, llamada USSF-44, despegó desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida.

Falcon Heavy rolling up the ramp ahead of tomorrow’s targeted launch of the USSF-44 mission; weather is 90% favorable for liftoff pic.twitter.com/ZhLHUkSPKV — SpaceX (@SpaceX) October 31, 2022

Cohete Falcon Heavy de SpaceX vuelve a volar después de tres años

El Falcon Heavy despegó con éxito a las 13:42 GMT y los tres cohetes unidos han podido separarse exitosamente de la carga que fue enviada rumbo al espacio.

Los dos propulsores laterales del cohete debían aterrizar de forma sincronizada en losas de hormigón adyacentes a lo largo de la costa este de Florida, luego de unos ocho minutos después del despegue. Los dos cohetes Falcon 9 lograron aterrizar en forma conjunta y exitosa en Cabo Cañaveral, mientras que el tercero cayó en el mar y será recogido a la brevedad.

Se trata del segundo lanzamiento de un Falcon Heavy luego del famoso despegue ocurrido en junio del año 2019, cuando Elon Musk puso en órbita un auto Tesla Roadster que lleva a bordo un maniquí llamado "hombre estelar" (Starman) vestido con un traje espacial con dirección al Planeta Rojo.

Falcon Heavy’s side boosters have landed – marking the 150th and 151st recovery of orbital class rockets pic.twitter.com/vK4ZdfDQtX — SpaceX (@SpaceX) November 1, 2022

¿Cuál fue la peculiaridad del cohete Falcón Heavy?

El Falcon Heavy es una variante del lanzador Falcon 9 y consiste en un núcleo de cohete Falcon 9 de SpaceX reforzado, con otros dos núcleos de Falcon 9 como cohetes aceleradores adicionales.

Gracias a esto se aumenta la carga útil de la órbita terrestre baja (OTB por sus sigles en inglés) a 64 toneladas, comparado con 22.8 toneladas de un "simple" Falcon 9.