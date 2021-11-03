Sputnik Light produce fuerte respuesta inmune contra Covid-19: estudio

La vacuna de una sola dosis, Sputnik Light, mostró un alto perfil de seguridad y una fuerte respuesta inmune tanto humoral y celular contra Covid-19, confirmó un estudio realizado publicado en The Lancet.

Los resultados de la investigación, citados por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), indicaron que la vacuna “induce una fuerte respuesta inmune en los grupos seronegativos como seropositivos”.

Sputnik Light es una vacuna monodosis basada en el vector de adenovirus recombinante tipo 26 (rAd26) que lleva el gen del SARS-CoV-2 y glicoproteína pico (S), según The Lancet.

BREAKING | The Lancet: The single-dose rAd26 vector-based COVID-19 vaccine Sputnik Light has a good safety profile and induces a strong humoral and cellular immune responses both in seronegative and seropositive participants.

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El ensayo se realizó en un solo centro de Rusia y estuvo destinado a evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de Sputnik Light. Los resultados fueron una fuerte respuesta inmune y el cambio en los anticuerpos neutralizantes, precisó la publicación especializada.

“La mayoría de las reacciones adversas observadas durante el estudio fueron leves o moderadas. No se detectaron eventos adversos graves”, confirmó el RDIF.

Según el Fondo, Sputnik Light es una vacuna eficaz si se utiliza de forma independiente o como un refuerzo, hasta el momento ha sido autorizada en más de 15 países y en otros 30 está abierto su proceso de registro.

Sputnik Light ha mostrado alta eficacia contra la variante Delta

Anteriormente, un estudio del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología demostró que esta vacuna contra Covid-19 administrada independiente tiene una eficacia de 70% contra la variante Delta durante los primeros tres meses después de la inmunización.

La eficacia de Sputnik Light contra la variante Delta, cuando es aplicada como refuerzo de otras vacunas estará cerca de la eficacia de la vacuna Sputnik V: más del 83% contra la infección y más del 94% contra la hospitalización.

De acuerdo con RDIF, Sputnik Light ha demostrado una eficacia superior en comparación con algunas vacunas de dos dosis, que disminuyen su protección contra la variante Delta cinco meses después de su aplicación.

Earlier a Gamaleya Center study showed Sputnik Light, 1st component of #SputnikV, is 70% effective against Delta strain 3 months after injection, making it оne of the world’s leading standalone vaccines & and ideal booster for other vaccines.

👇https://t.co/RHdmPkb7rg — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 2, 2021

Datos de vacunación contra Covid-19 en Argentina mostraron que este biológico monodosis tuvo una eficacia de entre 78.6% y 83.7% entre los adultos mayores de ese país.

Mientras que “el Ministerio de Salud de Paraguay determinó que Sputnik Light tenía una eficacia de 93.5% durante la campaña de vacunación en curso del país”, añadió el RDIF.

Finalmente, recordó que el biológico se está probando como una dosis de refuerzo en varios ensayos alrededor del mundo, uno en particular combinó AstraZeneca / Sputnik Light y ha mostrado niveles de inmunidad más altos que la vacuna AstraZeneca original.

