Sputnik V: 94% de los vacunados generan anticuerpos con una dosis

Una sola dosis de la vacuna Sputnik V contra Covid-19 genera anticuerpos en un 94% de los vacunados a los 21 días de haber recibido la primera dosis, y el 100% tras recibir la segunda aplicación.

Estos resultados fueron recabados del reciente estudio científico realizado en Argentina, mismo que se realizó por rango de edad y resultó que el 96% de las personas menores de 60 años generan anticuerpos a las tres semanas de la primera aplicación, mientras que en los mayores, esa tasa es del 89%.

La investigación, denominada "Empleo de la vacuna Sputnik V en Argentina: Evaluación de respuesta humoral frente a la vacunación", participaron de forma conjunta el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Leloir, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de La Plata; así como hospitales públicos bonaerenses.

Para el estudio se analizó el comportamiento de 288 trabajadores de salud, primer grupo en recibir la vacuna Sputnik V en Argentina, quienes fueron inyectados contra Covid-19 entre los meses de enero y marzo del 2021.

Los resultados revelan que "la vacuna Sputnik V induce una respuesta humoral —es decir, la respuesta inmunológica específica de generación de anticuerpos contra la proteína Spike que recubre el virus de SARS-CoV-2— en el 100 % de los individuos analizados 21 días después de la segunda dosis."

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"Por otro lado, un análisis global indica que el 94 % de los individuos mostraron presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis de la vacuna", detalla el documento.

¿Qué pasa con las personas que ya enfrentaron el Covid-19?

Una de las evidencias, de las que no se había tenido registro, es qué ocurre con las personas que ya tuvieron coronavirus y fueron inyectadas con el fármaco ruso.

De acuerdo con Marina Pifano, asesora en biotecnología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien formó parte de la investigación, no se detectaron diferencias significativas entre los resultados de la primera y la segunda dosis en ese grupo.

Esto significa que no habría necesidad de aplicar la segunda dosis de Sputnik V en personas previamente contagiadas, un dato que puede ser fundamental para la administración de las vacunas en momentos de escasez mundial.