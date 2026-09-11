VIDEO: Subastarán el vestido de la venganza de Lady Di y costará más de 300 mil dólares

El icónico vestido de la venganza de Lady Di será subastado en Sotheby’s el 9 de diciembre en Nueva York, con un valor estimado de 300 mil dólares.

La pieza, diseñada por Christina Stambolian en seda negra, cobró relevancia histórica el 29 de junio de 1994, cuando la Princesa Diana lo eligió estratégicamente para asistir a una gala en Londres la misma noche en que el Príncipe Carlos admitía públicamente su infidelidad.