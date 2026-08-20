El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido después de seis años en Estados Unidos

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, planean trasladar su residencia de regreso a Reino Unido a finales de este mes junto a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La decisión marca el fin de un periodo de seis años radicados en Estados Unidos, a donde se mudaron tras retirarse de sus funciones oficiales dentro de la familia real británica en 2020.

La pareja se instalará en una propiedad privada situada a las afueras de Londres, fuera del catálogo de residencias oficiales de la monarquía. Los dos menores de la familia ya están inscritos para iniciar el ciclo escolar de septiembre en un colegio británico.

Prince Harry and Meghan plan to move back to Britain this month, six years after they stepped down from their royal duties and relocated to the US. Deadline editor Dominic Patten spoke to Reuters about the couple's move https://t.co/58q81mTsbu pic.twitter.com/8mTWIpu3uR — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

Vuelve a acercarse a la familia Real

El rey Carlos III fue informado sobre la decisión de la pareja antes del fin de semana. Fuentes cercanas a la casa real señalaron que el monarca se mostró alegre de convivir con sus nietos de forma privada.

Las autoridades confirmaron que el traslado no implicará cambios en el estatus de los duques de Sussex, quienes mantendrán su condición de ciudadanos particulares y no retomarán compromisos de representación oficial para la corona.

Se mudan después de una visita privada realizada en julio a la residencia del rey Carlos III y la reina Camila en Gloucestershire, Inglaterra, este encuentro facilitó el acercamiento después de años de distancia y tensiones familiares.

El príncipe William y la princesa Kate también fueron notificados sobre los planes de la pareja, aunque la relación entre los hermanos ha permanecido distante tras la publicación del libro de memorias del príncipe Harry en 2023.

Exigen seguridad en el Reino Unido

El retorno de la familia a territorio británico se produce en medio de debates continuos sobre las medidas de protección personal asignadas a los duques de Sussex. El príncipe Harry enfrentó disputas legales con el Ministerio del Interior británico para exigir resguardo oficial durante sus estancias en el país, luego de que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec) redujera sus esquemas de seguridad al cesar sus funciones institucionales.

Tras el anuncio de la mudanza, voceros del gobierno británico indicaron que los dispositivos de seguridad para figuras públicas se aplican bajo criterios rigurosos y proporcionados fijados por los comités correspondientes.

El duque de Sussex ha sostenido diversos procesos judiciales contra grupos editoriales como Associated Newspapers en Londres, acusando intromisiones ilícitas en su vida privada y la de su esposa durante los últimos años.

