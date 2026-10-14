Subió a una montaña rusa y cayó de 60 metros de altura: Un hombre murió al salir expulsado de un juego en Georgia, Estados Unidos; imagen revela el momento del incidente

Durante la tarde del lunes 12 de octubre, un hombre de 42 años perdió la vida tras caer de una montaña rusa de 60 metros de altura en un famoso parque de diversiones en Georgia, Estados Unidos. La víctima salió disparada mientras estaba en la atracción junto a su hijo.

Esto es lo que se sabe del caso y las medidas que tuvieron que tomar en el parque.

Hombre muere tras caer de montaña rusa

El accidente fue alrededor de las 16:00 horas del lunes en un famoso parque de origen estadounidense. La víctima fue identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien trabajaba como maestro de tecnología y entrenador de robótica en la escuela Wesley International Academy de Atlanta.

El hombre se había subido al recorrido en la atracción acompañado de su hijo al momento de la caída.

🇺🇸 La persona que falleció tras caer de una montaña rusa en Six Flags supuestamente capturada en foto de recuerdo. https://t.co/TYX3OtoPuk pic.twitter.com/mMmxh6abTg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 13, 2026

Hassan cayó a 60 metros de altura

La investigación preliminarl de la Policía del Condado de Cobb, el visitante salió expulsado del carrito en pleno movimiento. Durante la caída, el hombre se golpeó en varias ocasiones contra partes de la estructura del juego y lesionó a cuatro pasajeros más antes de caer en el techo de una atracción en la parte de abajo.

Cuerpos de emergencia lo encontraron inconsciente y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

¿Cómo es la montaña rusa en la que murió Hassan?

La montaña rusa en la que murió Hassan es considerada una de las atracciones más intensas del parque. Alcanza una altura aproximada de 61 metros y velocidades de hasta 113 km/h.

Para "evitar" que los usuarios en el reccorido y curvas de alta velocidad caigan, el juego utiliza un sistema de barras de seguridad individuales.

¿Por qué Hassan cayó de la montaña rusa?

Aunque algunos testigos hablaron de presuntas irregularidades en los sujetadores antes de iniciar la atracción, la policía aclaró que hasta el momento no se ha confirmado una falla mecánica.

La Policía del Condado de Cobb, inspectores estatales de seguridad y el fabricante de la atracción hacen los peritajes para determinar la causa de la falla.

🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales.



El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. pic.twitter.com/MulOqfWpSR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

Cierran 9 montañas rusas similares en Estados Unidos y Canadá

Tras lo sucedido, la empresa emitió un comunicado para enviar sus condolencias a la familia y anunció el cierre preventivo de nueve montañas rusas de diseño similar en seis de sus parques ubicados en Estados Unidos y Canadá, en cuanto se sepan las conclusiones finales de las investigaciones.