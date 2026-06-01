VIDEO: ¡A 30 metros de altura! Así fue el rescate de visitantes atrapados en montaña rusa de Texas

Lo que parecía un día de diversión en un parque de atracciones en Estados Unidos tuvo un terrorífico escenario cuando ocho jóvenes se quedaron atrapados en una montaña rusa en Texas. Equipos de emergencia lograron el rescate de todos los visitantes sin lesiones de consideración.

¿Qué sucedió en el Iron Shark Roller de Galveston?

La atracción, el Iron Shark Roller, dejó a sus ocho pasajeros con la espalda hacia el suelo mientras trataba de subir el carro en el parque de diversiones Pleasure Pier el jueves 28 de mayo de 2026. Hasta el fin de semana, las imágenes del rescate se volvieron virales en internet.

El departamento de Bomberos de Galveston usó una escalera telescópica para poder ayudar a bajar a los ocupantes uno por uno con ayuda de arneses de seguridad. El rescate tomó poco más de tres horas y media.

🇺🇸 A terrifying roller coaster rescue is underway in Galveston, #Texas Thursday. A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride (nearly 100 ft up on the vertical lift hill of the Iron Shark coaster). pic.twitter.com/0jlYh7DRbY — DJ CandyMan (@DrCandymn) May 30, 2026

Declaraciones de los afectados y autoridades locales

Caycee Escobar, uno de los pasajeros, relató que la montaña rusa hizo una gran explosión y después “se quedó atorado ahí”, mencionó a la cadena CNN.

Otro asistente refirió que el juego mecánico tuvo una falla. “Básicamente la montaña rusa comenzó a fallar, así que al principio se detuvo a mitad de recorrido, pero cuando subía, se volvió a parar”, afirmó Yoandry Guilty.

El operativo de rescate de los pasajeros atrapados

Los pasajeros quedaron a 30 metros de altura, pero los bomberos usaron una escalera telescópica para llegar a dicha zona. “Están a 30 metros y nuestra escalera es de 32 metros, así que trabajamos con lo justo aquí”, relató Mike Varela Jr., jefe de Bomberos de Galveston.

Uno a uno los pasajeros fueron bajados de la montaña rusa. Varios estaban temblando por estar tanto tiempo colgados y bajo los rayos del sol. Paramédicos los inspeccionaron por deshidratación, pero todos estaban en buenas condiciones, sin heridas de gravedad, agregó el jefe de bomberos.

Respuesta oficial del parque de diversiones Pleasure Pier

Por su parte, el parque de diversiones Pleasure Pier informó en un comunicado que la atracción “experimentó una falla”, por lo cual será sometida a una “inspección profunda antes de regresar a su operación habitual”.

El parque de atracciones señala en su página web que la montaña rusa Iron Shark sube por 30 metros y después los pasajeros experimentan una caída vertical. Su recorrido comprende más de 365 metros y alcanza una velocidad de 83 kilómetros por hora.

