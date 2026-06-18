¿Error humano? Accidente en juego mecánico de Metepec deja 6 lesionados

Se reportó un accidente durante la celebración de la Feria de San Isidro en San Francisco Coaxusco, Metepec, Estado de México, el cual dejó seis personas lesionadas, tres de ellas con heridas de gravedad, luego de una falla registrada en un juego mecánico.

Mientras familiares exigen justicia y responsabilidades, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el incidente.

¿Qué pasó en el juego mecánico de la feria de Metepec?

De acuerdo con testimonios de personas que iban a bordo, los seguros de los asientos se habrían abierto cuando la atracción ya estaba en movimiento.

Una de las afectadas relató que, desde la primera vuelta, los ocupantes comenzaron a sentir que los mecanismos de seguridad no estaban funcionando correctamente.

"Y a la primer vuelta siento como se bota el seguro quien estaba a mi lado que es Adriana Hernández quien se encuentra hospitalizada actualmente recibió un primer impacto en la cabeza y al momento se desvaneció.", señaló Nadia Itzel Pérez Martínez, afectada por juego mecánico.

Los asistentes aseguran que varias personas pidieron detener el juego, pero la operación continuó hasta que ocurrieron las lesiones.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el juego mecánico de Metepec?

El saldo fue de seis personas lesionadas, de las cuales tres presentaron heridas de consideración y requirieron atención médica especializada.

Familiares de las víctimas denunciaron que, tras el accidente, no recibieron información inmediata ni acompañamiento por parte de los organizadores de la feria. Además, señalaron que algunas de las personas afectadas continúan bajo observación médica.

"Ni la organización de la mayordomía ni los delegados de la comunidad San Francisco Coaxusco se nos han acercado para preguntar que necesitamos para preguntar si necesitamos información necesaria los detenidos que están ahorita no han presentado pólizas de seguro ni tampoco comprobantes de protección civil lo cual si demuestra... en realidad no hubo protocolos de seguridad para que se pudiera evitar este accidente", señaló Nadia Itzel Pérez.

¿Qué dicen las autoridades sobre el accidente en Metepec?

El Ayuntamiento de Metepec informó que los operadores de la atracción fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones.

Por otro lado, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos indicó que el juego mecánico contaba con permisos, póliza de seguro vigente y revisiones de seguridad aprobadas.

Tras las inspecciones realizadas, las autoridades aseguraron que no se detectaron fallas estructurales ni mecánicas evidentes.

Tras el accidente ocurrido en un juego mecánico durante las festividades de San Francisco Coaxusco, autoridades de Metepec informaron que la atracción contaba con permisos, seguro y revisiones de seguridad vigentes.



Las investigaciones continúan para determinar las causas del… pic.twitter.com/n8m07dKsLZ — Edomex Al Día (@edomexaldia) June 17, 2026

Según el reporte oficial, una de las hipótesis apunta a un posible error durante la operación del juego o a factores relacionados con el uso de la atracción.

Sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen qué ocurrió exactamente y si existe alguna responsabilidad penal o administrativa.

Familiares de las víctimas insisten en que se revisen a fondo las condiciones de seguridad bajo las que operaban los juegos mecánicos durante la feria.

Una de las personas lesionadas aseguró que después de compartir su versión de los hechos comenzó a recibir mensajes de hostigamiento en redes sociales. La afectada pidió que el tema se investigue sin presiones y que se garantice atención a quienes resultaron heridos durante el accidente.

