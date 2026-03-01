¿Quién será el sucesor de Alí Jamenei? Así será elegido el nuevo líder supremo de Irán

Alí Jamenei, líder supremo de Irán, murió luego de los ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos, lo que puso al Medio Oriente en un punto de tensión nuevamente.

La muerte del ayatolá, quien fue encontrado sin vida entre las ruinas de su recinto destruido, abre la puerta a quién podría ser su sucesor en un momento de bombardeos.

#ÚLTIMAHORA | Estados Unidos e Irán confirmaron que el líder supremo de Irán, Ayatolá Jamenei, ha fallecido tras el asedio suscitado en Irán.



Más detalles:https://t.co/7pc760N5ao pic.twitter.com/eg6PA6QJmK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

¿Qué pasará tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que el líder supremo murió e incluso dio a conocer que los ataques continuarán hasta "llegar a la paz".

Juan Daniel Garay Saldaña, internacionalista y profesor en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón explicó en entrevista con Azteca Noticias qué vendrá tras la muerte del ayatolá.

El ayatolá tenía injerencia en la toma de decisiones incluso de política exterior y su poder, explicó el experto, era mucho mayor que que el de las autoridades civiles en Irán.

El peso de la religión en Irán será el eje en la decisión de cómo elegir al sucesor de Alí Jamenei, quien llegó al cargo por decisión del ayatolá Ruhollah Jomeini antes de que muriera.

Antes de los bombardeos de EU: así se gestaron las protestas que sacudieron al régimen de Irán

A decir del internacionalista consultado, "Estados Unidos quiere apostar es que sea eh la propia población la que asuma el control de Irán", pues las elecciones solo se hacen cuando se elige un presidente y en este caso se llamará a un consejo religioso para elegir al sucesor ya que "el cargo de Alí Jamenei es un cargo de clérigo y es un líder religioso".

"En todo caso se tendría que hacer es una designación religiosa. Desde los clérigos más relevantes de la de de esta parte religiosa iraní. O sea, no vendría un tema de elecciones para la designación de un nuevo ayatolá porque esto es una designación religiosa", explicó.

Pero de no ser así, "lo que veríamos es que justamente va a emerger algún clérigo importante y sobre todo pues dentro de la Guardia Revolucionaria que pudiera tomar este liderazgo, pero lo que se prevé es que los líderes que que quedan son más radicales aún".

"Aquí vamos a ver si se manifiesta algún líder en algún sentido de que le fue heredada o de o fue designado por el propio Ali Jamenei, que parece que no hubo alguna designación.

"Recordemos que Alí Jamenei tiene cuatro hijos varones entre los que se encuentran algunos que son clérigos. Vamos a ver si alguno manifiesta que le fuera dada eh esta posición porque así ocurrió previamente", dijo.

¿Cuál fue la importancia del ayatolá como líder supremo de Irán?

El especialista explció que el ayatolá es un personaje clave en Irán y Meido Oriente, cuya presencia deja ver que está por encima del presidente incluso.

La influencia de su poder traspasa fronteras, pue "el liderazgo que él ha representado, prácticamente cuatro décadas desde 1989, ha consolidado de cierta manera un poder que confronta constantemente y así lo hizo a Occidente, sobre todo a Estados Unidos".

El internacionalista puntualizó que el ayatolá Alí Jamenei desarrolló un programa nuclear el cual el líder supremo de Irán manifestó que era con fines pacíficos, pero "se sospechaba que era también con fines de crear armas de destrucción masiva y esto pues lo colocó como un liderazgo".

"El anuncio de su muerte sin duda va a tener consecuencias no solamente Irán, sino toda en la toda la región de Medio Oriente y a nivel interno nacional. Porque si bien no él no es el presidente del país, que por cierto sí ocupó el cargo, es más importante en este caso el ayatolá en Irán que el propio presidente", dijo.

¿Por qué atacaron Irán? Estados Unidos responde

El presidente Donald Trump confirmó que este 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán con "operaciones de combate".

La acción militar marca una nueva escalada en Medio Oriente tras semanas de tensión y advertencias a Teherán. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", explicó.

El presidente Donald Trump argumentó que la ofensiva fue para evitar que Irán obtenga un arma nuclear y destruir su capacidad de misiles.

"Hace poco tiempo, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán", dijo Trump en un video en redes sociales.

Señaló que Irán sigue desarrollando su programa nuclear y trabaja en misiles que podrían alcanzar Estados Unidos.