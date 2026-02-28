El ayatolá Ali Jamenei muere tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Fin a la incertidumbre que durante las ultimas horas redeó a Irán y al mundo, luego de la difusión de reportes confirmados acerca de la muerte del Ali Jamenei, líder supremo de Irán. Reportes preliminares señalan que Jamenei, de 85 años, habría fallecido después de entrar en coma. Hasta el momento, se espra la confirmación oficial por parte del gobierno iraní, además de medios estatales como IRNA o Press TV.

La versión comenzó a circular en redes sociales y algunos portales digitales, lo que provocó una ola de especulaciones sobre un posible vacío de poder en la República Islámica. Sin embargo, agencias internacionales como Reuters y AP no han confirmado la información, y expertos advierten que podría tratarse de desinformación en un contexto regional altamente sensible.

Se reporta que hallan el cuerpo de Alí Jamenei y confirman su muerte, dice funcionario israelí.



Conforme a los más recientes informes de Israel, el cuerpo de Jamenei fue encontrado entre las ruinas de su recinto destruido. pic.twitter.com/N8FNa2tU1b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

¿Quién era Ali Jamenei y por qué su salud era clave para Irán?

Ali Jamenei ocupó el cargo de líder supremo de Irán desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini. Cabe señalar que como máxima autoridad política y religiosa del país, tuvo el control sobre las Fuerzas Armadas, del poder judicial, además de los principales lineamientos de política exterior.

Su muerte tendría implicaciones directas en la estabilidad interna de Irán, así como en las tensiones con Estados Unidos, Israel y otros actores regionales.

Confirmación oficial sobre la muerte de Ali Jamenei

Hace unos momentos, se efectuó el anuncio oficial del gobierno iraní y del del Consejo de Guardianes, que además declararon el luto nacional y activaron públicamente los protocolos constitucionales de sucesión.

De acuerdo con la Constitución de Irán, en caso de la muerte del líder supremo, la Asamblea de Expertos sería la encargada de nombrar a su sucesor. Este proceso podría generar disputas internas entre sectores conservadores y reformistas de la nación persa.

Irán atraviesa un momento de alta tensión regional y presión internacional. Analistas consultados por medios internacionales han señalado que en escenarios de conflicto o crisis política es común la propagación de rumores sobre la salud de líderes clave.

