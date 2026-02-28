EN VIVO Estados Unidos e Israel atacan Irán y Ministerio promete responder con autoridad y “todos sus recursos"; sigue las últimas noticias del conflicto hoy 28 de febrero

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió un comunicado en el que advirtió que responderá con autoridad y "todos sus recursos" a la operación conjunta que lanzaron Estados Unidos e Israel en su contra.

Las autoridades confirmaron que el ataque se realizó contra infraestructuras de defensa y sitios civiles en varias ciudades de Irán, en medio de las negociaciones nucleares. El Ministerio calificó la operación como una violación a la Carta de las Naciones Unidas y a la paz internacional.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán emplearán todos sus recursos para hacer frente a esta agresión criminal y repeler la atroz acción del enemigo", indica el comunicado publicado hoy 28 de febrero.