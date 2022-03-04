Suecia condena a madre que entregó niño soldado al Estado Islámico

Una corte de Suecia encontró a una madre, culpable de crímenes de guerra por no haber evitado que su hijo se convirtiera en un niño soldado del Estado Islámico en Siria, donde murió en la guerra civil.

El Tribunal de Distrito de Estocolmo señaló que "el tribunal de distrito sentencia a Lina Ishaq a seis años de prisión por grave violación del derecho internacional y grave crimen de guerra".

Lina Ishaq, quien ha estado presa en Suecia desde septiembre, pertenecía a un ambiente islamista parecido a una secta que abogaba por la lucha armada islamista, además de la emigración para vivir en una sociedad fundamentalista.

Corte sueca condena a mujer por permitir que su hijo se convirtiera en niño soldado

La mujer viajó a Siria con su hijo en abril del año 2013, con la finalidad de reunirse con su esposo y un hijo mayor. Cabe señalar que su esposo y ambos hijos murieron posteriormente en Siria.

En su fallo, la corte de Suecia, nación escandinava, señaló que: "ella, en su calidad de garante de protección, omitió evitar que su hijo Joan, de 12 a 15 años, fuera reclutado por cómplices desconocidos y utilizado como niño soldado en nombre del Estado Islámico en el conflicto armado en Siria" y se agregó que Ishaq sabía que cuando ella y su hijo viajaron a Siria, el menor sería reclutado como niño soldado en nombre del Estado Islámico.

Lina Ishaq, de 49 años, quien es una ciudadana de Suecia que regresó de Siria en el año 2020, ha negado los cargos. Ahora, ella se convirtió en la primera persona acusada en Suecia por ayudar a reclutar a su propio hijo menor como un niño soldado.

Niño soldado de Suecia, murió en el 2017 en Siria

Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, el reclutamiento y uso de niños menores de 15 años como soldados se encuentra prohibido por el derecho internacional humanitario y esto es reconocido como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional.

Según la ley de Suecia, los tribunales pueden juzgar a las personas por delitos contra el derecho internacional cometidos en el extranjero.