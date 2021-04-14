Suecia reabre estadios; solo podrán asistir 8 aficionados

Las autoridades suceas anunciaron el regreso de actividades deportivas como el futbol profesional, y con ello, la apertura de estadios a la afición.

Como era de esperarse, la pandemia de Covid-19 provocó que la reapertura de inmuebles deportivos se dé con medidas sanitarias y con un número reducido de espectadores: sólo ocho personas podrán asistir a cada encuentro.

Autoridades sanitarias del país nórdico confirmaron que los clubes de la Allsvenskan (la liga local) sólo podrán poner a la venta ocho entradas, sin importar la capacidad total de cada estadio.

Como era de esperarse, esta disposición fue reprochada por los aficionados, pues afirman que es contradictoria a la disposición del gobierno de permitir que hasta cinco mil personas asistan de forma simultánea al parque animal Skansen, en Estocolmo.

Asimismo parques públicos y centros comerciales también podrán recibir a más de ocho visitantes al mismo tiempo.

"A las autoridades sanitarias les parece más fácil encontrar soluciones para centros comerciales y bares que para nosotros. En realidad no entiendo por qué", criticó Mars Enqvist, secretario general del futbol en Suecia.

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Suecia, en problemas por tercera ola de Covid

La reapertura de algunas actividades recreativas en Suecia llegó en uno de los momentos más difíciles de la pandemia en el país.

En promedio, Suecia ha reportado cinco mil 933 casos nuevos de Covid-19 en los últimos cinco días, lo que equivale al 83 por ciento de casos registrados cuando llegó a la cifra más alta de contagios en un solo día, reportado el 22 de diciembre de 2020.

Desde que comenzó la pandemia, Suecia ha registrado 876 mil 506 contagios y 13 mil 660 muertes por coronavirus.

Los contagios y las muertes han ido en aumento durante las últimas dos semanas, luego de un periodo de disminución desde las primeras fechas de febrero, que se prolongó hasta mediados del mes pasado.

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