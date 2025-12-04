Jauría mata a borregos muflones en el Zoológico de León; podrían tratarse de perros ferales

La mañana del martes 2 de diciembre, alrededor de las 6:40, una jauría de unos 12 perros entró al Zoológico de León, en Guanajuato, y alcanzó el área donde había 63 borregos muflones, quienes 24 de ellos fueron atacados en minutos.

¿Cómo entró la jauría al Zoológico de León?

Al respecto, el director general, Rigoberto Montes, explicó que los perros habrían entrado por la zona del Arroyo de Sardeneta, un punto vulnerable que colinda con el exterior.

Aunque todavía no se confirma cómo lograron cruzar, ese acceso fue suficiente para que la docena de canes se metiera al recinto y atacara a los muflones, aprovechando que no había mucho personal.

La zona donde quedaron los cuerpos de los animalitos, justo detrás de un teatro que sigue en obra negra, fue acordonada de inmediato, mientras peritos llegaron al lugar para iniciar las primeras investigaciones.

¿El ataque fue provocado? Esto dice el Zoológico de León

El director del Zoológico aseguró que ya presentaron una denuncia formal porque hay indicios de que no se trató de un hecho aislado.

“Tenemos algunos indicios que nos dicen que no es un hecho aislado, sino que puede haber situaciones premeditadas, entonces en ese sentido por eso acudimos a la Fiscalía el día de ayer”, indicó.

Aunque el ataque ocurrió antes del horario de visita, la dirección afirma que el acceso al público se mantiene bajo condiciones seguras, mientras se revisan los accesos mediante cámaras de seguridad.

¿Qué son los perros ferales y por qué representan un riesgo?

Si bien se habla de una “jauría” como responsable de la muerte de los borregos, especialistas señalan que podría tratarse de perros ferales: animales domésticos que crecieron sin contacto humano, viven en estado salvaje y desarrollan comportamientos depredadores.

Estos perros cazan en grupo, suelen evitar a las personas y pueden atacar sin provocación, pues nunca han estado acostumbrados al trato humano.

A diferencia de los perros callejeros, los ferales son completamente independientes. Cabe recordar que, su presencia en zonas naturales o urbanas puede afectar a la fauna silvestre, e incluso transmitir enfermedades.

Si te encuentras con animales de este tipo, lo recomendable es mantener distancia, no intentar tocarlos ni alimentarlos y reportarlos a protección animal, ya que suelen moverse en manada y pueden ser peligrosos.