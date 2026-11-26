Las costas de California enfrentaron olas gigantes y mareas muy altas este pasado miércoles 27 de noviembre por el efecto combinado de las mareas reales y un “Súper El Niño”, justo antes del fin de semana largo.

Hubo zonas inundadas, playas cerradas y daños severos en Pacifica.

¿Qué causó las mareas altas en California?

Las mareas reales ocurren cuando el Sol y la Luna se alinean y aumentan la fuerza sobre el océano, un efecto que este año se potencia con un “Súper El Niño” y las tormentas asociadas a este fenómeno.

Flooding hits California as El Nino storms fuel king tides https://t.co/MiwQ5tsRPA — Reuters (@Reuters) November 26, 2026

Colapso del muelle en Pacifica por “Súper El Niño”

Al sur de San Francisco, en Pacifica, el fuerte oleaje tiró al mar la parte exterior de un muelle conocido que ya estaba cerrado al público por daños previos, golpeado por olas con doce veces la energía normal de un día de noviembre.

Inundaciones, evacuaciones y playas cerradas

Cerca de San Francisco hubo avisos de inundación y evacuaciones en puntos costeros; más al sur, en La Jolla, se midió una marea histórica de 2.5 metros, mientras que Monterey y el condado de Santa Cruz cerraron playas por precaución.

¿Cómo actúan las autoridades estatales?

En el centro de operaciones de Cal OES, agencias estatales encabezadas por el gobernador Gavin Newsom coordinan esfuerzos y colocan equipo y personal cerca de zonas vulnerables, como en el condado de Marin, para responder rápido.

All hands on deck here at the State Operations Center at Cal OES as leaders from across state government are taking action to protect communities from King Tides and El Niño-driven storms. Governor Gavin Newsom continues to lead our state agency partners toward one common goal:… pic.twitter.com/VqpNoY6rH0 — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) November 25, 2026

Prevención de cara al fin de semana de Thanksgiving

Las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse atentos y alistar medidas en casa mientras continúan los efectos del oleaje y las mareas altas durante el fin de semana festivo de Thanksgiving.