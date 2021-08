VIDEO: Mujer lame productos en supermercado para tener inmunidad

Una mujer en Estados Unidos causó polémica al grabarse mientras lamía diversos productos en un supermercado, esto con la intención de fortalecer su sistema inmunológico.

En el video se muestra a la mujer entrar al supermercado acompañada de su hijo menor de edad, quien es el encargado de grabar a su mamá mientras lame todo lo que encuentra a su paso.

Lo primero que hace es chuparse los dedos para después abrir una bolsa de plástico, la cual también se lleva a la boca, asimismo pasa la lengua por la manija del refrigerador del supermercado y hasta el manubrio del carrito de compras.

El video fue acompañado con algunos mensajes como “no es ley”, “el oxígeno y las sonrisas son vida”, además de “los gérmenes fortalecen tu sistema inmunológico, la exposición a los gérmenes construye defensas contra el asma y las alergias”.

Otros textos que aparecen en el clip viral son “los microbios ayudan a la digestión” y “sé libre. Amor sobre el miedo”.

A través de redes sociales, varios usuarios criticaron la acción de la mujer en el supermercado, y hasta cuestionaron el ejemplo que le está dando a su hijo.

"¿Quiere que su hijo grabe eso?, ¿qué ejemplo le está dando?”, “que persona tan terrible, estúpida y terrible madre”, “como persona con una enfermedad crónica, no quería tus gérmenes antes del Covid-19 y estoy seguro de que no quiero tus gérmenes ahora”, “este es el tipo de mujer que educa a su hijo en casa para que no sea intimidado por sus creencias”, son algunos de las respuestas que recibió la mujer por haber compartido el video.

Otra mujer permite que su hijo lama todos los productos que quiera

Ella no es la primera mujer que es criticada, por su extraña manera de intentar fortalecer su sistema inmune. En Arizona, Estados Unidos, una madre también permite que su hijo de apenas ocho meses lama los productos que encuentra.

La mujer asegura que cría a su hijo como vegano y mientras ella lo amamante el menor está protegido, por lo que puede morder y lamer cualquier cosa que al pequeño se le antoje, porque es una forma de fortalecer su sistema inmune.