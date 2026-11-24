La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso de una familia desplazada por la violencia en Chihuahua.

Ahora el máximo tribunal del país estudiará el caso para determinar si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumplió o no con la reparación.

Ministra María Estela Ríos votó en contra

Con ocho votos a favor y uno en contra de la ministra María Estela Ríos, el Pleno de la Corte avaló la propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar.

El objetivo es fijar las reglas que los jueces deben verificar antes de dar por cumplida una orden de indemnización.

Familia sufrió secuestros, extorsiones y despojo

Pese a que la familia sufrió secuestros, extorsiones y el despojo de su patrimonio desde 2010, y cuenta con fallos favorables desde 2018 y una orden de la propia Corte de 2024, la institución sigue sin cumplir.

Esta sentencia final, aún sin fecha, sentará un precedente obligatorio.

Violencia en Chiapas provoca que familias dejen sus casa tras ataques armados

Cerca de 15 familias abandonaron la comunidad de Tzanembolon, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, tras reportarse un ataque a balazos contra una vivienda, de la cual no se reportaron personas heridas o sin vida.

Unas 60 personas aproximadamente 48 horas antes también abandonaron la localidad para refugiarse en la cabecera municipal.

¿MÁS DE 10 AÑOS VIVIENDO EN EL ABANDONO? 😔 Familias desplazadas de Chenalhó denuncian que siguen entre carencias y focos de infección, sin poder regresar a sus hogares.



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Abandonados por el gobierno: “Los Ardillos” provocan desplazamiento forzado en Guerrero

Mientras que en Guerrero se estima que al menos 10 organizaciones criminales se disputan distintas regiones del estado, lo que ha desatado violencia en la entidad y el desplazamiento de familias.

Tal es el caso del grupo de “Los Ardillos”, señalado por habitantes de la montaña de Guerrero de sembrar terror en comunidades de Chilapa, donde familias han tenido que dejar sus casas ante la violencia y la falta de apoyo de las autoridades.