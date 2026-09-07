SEP confirma suspensión de clases en estos estados por fuertes lluvias en México

¡A resguardarse en casa! Debido al monzón mexicano y una onda tropical que se acerca al territorio, varios estados se han visto afectados en las últimas horas por intensas lluvias, lo que ha obligado a la suspensión de clases en diversos municipios.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene la medida vigente para este lunes 7 de septiembre, sin embargo en las próximas horas se dará a conocer si también se cancelan las clases para el martes 8 de septiembre.

¿En qué estados hay suspensión de clases por fuertes lluvias?

Las inundaciones y las fuertes lluvias han complicado el panorama para decenas de alumnos a menos de una semana de que iniciaran el ciclo escolar 2026-2027.

Entre los estados afectados por las precipitaciones se encuentran:



Sinaloa

Baja California Sur

Estado de México (Edomex)

En la entidad mexiquense, Cuautitlán Izcalli fue el municipio que más afectado resultó a consecuencia del colapso del drenaje por la tormenta que se registró la noche del domingo.

Por ello, la escuela primaria Patria y Libertad, así como de la secundaria Gregorio Torres Quintero, tuvieron que suspender las clases en ambos turnos.

Suspenden clases en Sinaloa y Baja California Sur ante pronóstico de clima

Ante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur decidió suspender clases este lunes en los siguientes municipios:



La Paz

Los Cabos

Comondú

Alrededor de las 20:00 horas, el gobierno de BCS informará si la restricción continuará este martes o si algunos municipios podrán regresar a sus actividades normales.

Cabe recordar que algunos alumnos no han tenido clases desde el jueves 3 de septiembre, debido a las afectaciones provocadas por el entonces huracán “Marie”.

Sinaloa suspende clases por pronóstico de lluvias torrenciales

La misma medida de Protección Civil se replicó en Sinaloa, donde autoridades decidieron suspender clases para el turno vespertino este lunes 7 de septiembre en 5 municipios del estado:



Ahome

Juan José Ríos

Guasave

El Fuerte

Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura dará a conocer en las próximas horas si la suspensión se extiende para mañana, específicamente para los alumnos del turno matutino.

¿Continuarán las fuertes lluvias en México?

El monzón mexicano continuará provocando lluvias muy fuertes en el norte del país, golpeando especialmente los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la nueva onda tropical número 37, que se aproximará a la península de Yucatán y podría generar lluvias en la región.