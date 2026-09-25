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Sydney Sweeney reaparece tras la polémica con nuevas fotos de su línea de lencería

Sydney Sweeney está en medio de las críticas de deportistas de todo el mundo.

Por: Raziel Cruz Salazar, Eder Martínez

Sydney Sweeney está en medio de las críticas de deportistas de todo el mundo por la polémica campaña para promocionar a una plataforma estadounidense de intercambio y pronósticos deportivos, la cual funciona como una bolsa de valores en lugar de una casa de apuestas tradicional.

Por si fuera poco, la actriz y modelo estadounidense está registrada oficialmente como republicana, por lo que el presidente Donald Trump ha mostrado su felicidad en repetidas ocasiones.

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