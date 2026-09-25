Sydney Sweeney reaparece tras la polémica con nuevas fotos de su línea de lencería

Sydney Sweeney está en medio de las críticas de deportistas de todo el mundo por la polémica campaña para promocionar a una plataforma estadounidense de intercambio y pronósticos deportivos, la cual funciona como una bolsa de valores en lugar de una casa de apuestas tradicional.

Por si fuera poco, la actriz y modelo estadounidense está registrada oficialmente como republicana, por lo que el presidente Donald Trump ha mostrado su felicidad en repetidas ocasiones.