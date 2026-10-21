Industria automotriz pide ratificar el T-MEC para terminar con la incertidumbre

La industria automotriz pidió ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para terminar con la incertidumbre, aunque advirtió que las negociaciones no deben acelerarse a costa del desarrollo del país.

Piden la revisión del T-MEC sin comprometer el desarrollo de México

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene la atención de la industria automotriz, que busca certidumbre para el sector ante las negociaciones sobre el acuerdo comercial.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), señaló que es necesario ratificar el TMEC, es decir, el tratado para acabar con la incertidumbre, pero también pidió no acelerar un cierre de negociación si a cambio de ello tenemos que ofrecer algo que no es conveniente en el desarrollo de México.

El proceso de revisión conjunta comenzó formalmente el 1 de julio de 2026. En esa fecha, los tres países acordaron realizar revisiones anuales, por lo que el tratado continúa vigente hasta 2036, mientras se mantiene abierta la posibilidad de extenderlo hasta por otros 16 años.

Algo en lo que coincidió el líder de la Asociación de Distribuidores de Vehículos de Canadá, Tim Reuss, y además criticó la forma agresiva de hacer comercio por parte de Estados Unidos. También lamentó que no se esté escuchando a las industrias en la revisión del TMEC.

La revisión del T-MEC busca fortalecer las reglas de origen

Uno de los aspectos más complejos de la revisión del T-MEC será el fortalecimiento de las reglas de origen.

El objetivo es garantizar que las mercancías que reciben los beneficios del acuerdo hayan sido realmente fabricadas en Norteamérica y no únicamente ensambladas en México con componentes provenientes de otros países.

El tratado busca impulsar la producción dentro de la región integrada por México, Estados Unidos y Canadá, reduciendo la dependencia de manufacturas externas. Por ello, la verificación del origen de los productos será un tema prioritario durante las negociaciones.

Para México, el reto consiste en mantener su relación comercial con China, un socio relevante, sin poner en riesgo el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, que continúa siendo su principal destino de exportación.