Alexander y Yahir salieron a comer pizza y 8 días después los encontraron sin vida en Tabasco

Alexander tenía 18 años y acababa de comenzar la universidad. Su sueño era ingresar a la Guardia Nacional para proteger a su comunidad, pero desapareció después de salir a comprar pizza con Yahir, de 19 años. Durante ocho días, sus familias los buscaron, difundieron fichas y salieron a las calles de Tabasco para exigir respuestas.

El miércoles, la búsqueda terminó de la peor manera: ambos jóvenes fueron encontrados enterrados en un predio cercano a la villa Chontalpa, en Huimanguillo, Tabasco.

“Se fueron a comprar pizza y ya luego de ahí no supimos nada”, contó Patricia González, hermana de Alexander. Para la familia, la movilización fue clave para visibilizar el caso y mantener la búsqueda.

¿Quiénes eran Alexander y Yahir, los jóvenes encontrados en Huimanguillo?

Alexander estudiaba Agronomía en la Universidad Popular de la Chontalpa. Aunque había comenzado una carrera universitaria, su mayor ilusión era incorporarse a la Guardia Nacional.

De acuerdo con su hermana, ya había aprobado los exámenes de ingreso y esperaba que lo llamaran para continuar con el proceso.

“Él quería servir a la Guardia, para seguir a la ciudadanía”, relató Patricia.

La noticia de su muerte dejó a su familia con dolor y miedo ante la violencia que, aseguran, golpea a la región. “Estamos cada día más asustados”, expresó su hermana.

🚨🕯️ ¡Otra fosa clandestina en Tabasco! En Huimanguillo fueron encontrados los cuerpos de Alexander y Yair, desaparecidos desde el 13 de octubre. El hallazgo desató protestas y suspensión de clases. En lo que va de 2026, las autoridades han localizado 15 fosas en la zona Sigue #NoticiasEnRedcon @juanmapregunta| https://t.co/7y8eXvWtiS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 23, 2026

¿Dónde encontraron los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos?

Los cuerpos de Alexander y Yahir fueron localizados enterrados en un predio cercano a la villa Chontalpa, en el municipio de Huimanguillo, después de ocho días de búsqueda.

El caso se suma a otros hallazgos recientes de personas reportadas como desaparecidas en Tabasco. Apenas el lunes, autoridades localizaron otros cuerpos de jóvenes en Cárdenas.

El fiscal general del estado, Oscar Vázquez, señaló que las investigaciones continuaban y que una de las líneas contempladas apuntaba a un posible móvil pasional, sin que en ese momento se hubiera confirmado esa hipótesis.

¿Cuántas fosas clandestinas han localizado en Tabasco?

De acuerdo con los datos de la Fiscalía estatal citados en el reporte, de enero a octubre de 2026 se habían localizado 15 fosas clandestinas en Tabasco, con un total de 18 restos humanos en Cárdenas, Centro, Cunduacán y Huimanguillo.

La cifra refleja la dimensión de los hallazgos que enfrentan las autoridades, en un contexto de preocupación por las desapariciones y la violencia en la entidad.

En Huimanguillo, el hallazgo de una cabeza dentro de una hielera, afuera de una escuela y acompañada de un mensaje, también generó temor entre la comunidad educativa. En ese mensaje se señalaba a un hombre apodado “El Calzón”, quien presuntamente habría sido ejecutado ese mismo miércoles. Su posible relación con otros hechos deberá ser esclarecida por las autoridades.

Una maestra del plantel, Dinora Hidalgo, describió la incertidumbre que estos episodios provocan entre estudiantes, docentes y habitantes de la zona.

La muerte de Alexander y Yahir deja a dos familias sin respuestas completas y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de esclarecer las desapariciones en Tabasco.

