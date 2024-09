Clara Brugada recibe constancia de validez para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

No hay plazo que no se cumpla, la tarde de este 24 de septiembre, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) entregó la constancia de validez de la elección como jefa de Gobierno para el periodo 2024-2030 a Clara Brugada Molina .

Durante la entrega de la constancia, Brugada Molina, exalcalde de Iztapalapa, recordó que este triunfo es reflejo de una lucha ardua que ha sostenido desde varias décadas atrás, esto mientras los presentes la coreaban “jefa de gobierno” en la sede.

#EnVivo 🔴 | Entrega de Constancia de Validez de la Elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.#ClaraJefaDeGobiernohttps://t.co/dDtZdIo5th — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 24, 2024

¿Qué dijo Clara Brugada tras recibir la constancia de validez?

La recién electa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su profundo agradecimiento al Tribunal Electoral y a los ciudadanos que la apoyaron en las elecciones del 2 de junio.

“Muchas gracias, quiero agradecer la presencia el día de hoy, en este momento tan importante. He recibido la constancia para el periodo 2024-2030”, declaró Brugada, subrayando que este documento no solo representa un triunfo personal, sino también una victoria colectiva que refleja la voluntad del pueblo.

Clara Brugada enfatizó que esta elección es un testimonio de la lucha por la democracia y el compromiso cívico de muchos ciudadanos. “Esta declaración representa la lucha de muchos, que lucharon por la democracia. Gracias al respaldo ciudadano, la Ciudad de México tendrá una jefa de Gobierno”, afirmó.

Recibí del @TECDMX mi constancia como #JefaDeGobiernoElecta. Estoy feliz de compartir con ustedes este momento, esta es la prueba de mi compromiso con todas y todos los ciudadanos. La CDMX es la Capital de la Transformación y transformar significa bienestar para todas y todos,… pic.twitter.com/qXCi6Sd8VJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 25, 2024

¿Quiénes forman parte del Gabinete de Clara Brugada?

El pasado 19 de agosto, Clara Brugada, presentó al Gabinete con el que estará trabajando durante los próximos seis años, ellos son: