Así fue el cierre del Festival de las Ideas Puebla 2024

Gran cierre, el más espectacular del Festival de las Ideas. Lorena Ramírez fue aplaudida más de 10 veces con su historia como ultramaratonista.

“Si yo corría con mi vestido, ya no sería Lorena, ya no me dirán que es Lorena, sino que ahora siempre me dedico a correr con mi traje típico poniendo en alto el nombre no solo de mi cultura rarámuri, sino a todo México y pues quiero mostrar que México imparable”, dijo Lorena Ramírez.

Así de inspiracional fue Ricardo B. Salinas Pliego al narrar su historia de joven cuando a los 18 años un tío lo invitó a trabajar en Guadalajara, Jalisco.

“La trabajada era estar en la calle con unas cuadrillas que podaban árboles y era un trabajo muy, muy difícil, tragando polvo en el tráfico”, dijo. También aprovechó para hablarle a los jóvenes:

“Y tu vida está en tus manos, nadie te la va a arreglar, tú tienes que luchar por tu vida y por lo que crees, nada de darse por vencido, te joden y te levantas y vuelves a luchar y ese es el secreto. La perseverancia no hay más. Del cielo, nada te caerá”, señaló.

Cayetana Álvarez de Toledo, periodista e intelectual española, también tuvo una participación en el Festival de las Ideas con una exigencia inspiracional.

“Vengo a emplazar a los jóvenes mexicanos, vengo a pedirles que se movilicen, que se comprometan, que pasen a la acción. Vengo a decirles que la política importa, la democracia es imprescindible, que el futuro es suyo, el de México, por extensión: el de América Latina, depende de ustedes”, indicó.

Este sábado fue el turno de la economía y liderazgo y todos los mensajes fueron motivacionales. “Podemos tener diferencias de opinión, puede haber disenso, pero también puede haber convocatoria de nuevas ideas, cosas que nos cambien y nos transforman en la vida”, dijo Roberto Salinas, director de Atlas Network.

Así de motivacionales fueron los hermanos Matthew y Michael invitar a la audiencia a que abrace la inteligencia artificial y no la satanice.

“La inteligencia artificial te permite tener un cerebro tan poderoso como el de Albert Einstein y Elon Musk. Puedes tener millones y millones de cerebros en un pequeño microchip”, explicaron.

Fue un cierre espectacular. Tres días, 30 mentes audaces y por supuesto la invitación de: nos vemos el próximo año.