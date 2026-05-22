Notas
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“Quieren ser dueños de tu rostro y tu voz”: Presenta en Congreso de Chihuahua una reforma contra "Ley Espía" de Morena
“Esta es la madre de todas las batallas, la de la libertad contra la tecnodictadura": Presentan ante Congreso de Chihuahua una reforma contra “Ley Espía”.
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Se sofistica violencia contra periodistas en México; 50% de las agresiones vienen del Estado: Artícle 19
El informe detalla las prácticas usadas por el Estado mexicano para ejercer violencia contra periodistas o voces críticas del régimen en México.
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Transparencia en jaque: Gobierno borra de un plumazo instituciones que protegen tu derecho a saber
INAI eliminado y la mayoría de los órganos locales de transparencia al borde de desaparecer: un golpe directo al derecho a la información en México.
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Rusia aprueba control del internet y busca prohibir WhatsApp
La Ley Censura de Rusia recientemente aprobada es calificada por la oposición como “orwelliana"; el régimen alega que quiere la “soberanía digital” en internet.
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¿Es obligatorio el registro para la CURP biométrica? Esto dice la nueva ley
¿Será obligatorio registrarte? ¿Qué datos de tu huella o tu rostro tendrá el gobierno? Aquí todo lo que tienes que saber sobre la CURP Biométrica.
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Democracia bajo ataque: Libertad y transparencia en peligro
Censura a ciudadanos y la corrupción en el sistema de salud revelan un patrón de control y opacidad.