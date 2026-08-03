¿Defender de qué? Sociedad mexicana no necesita lineamientos para saber qué ver en los medios

El gobierno está más preocupado por cuidar qué ven o no las audiencias que por los propios contenidos que genera en pro de una sociedad ávida de respuestas a problemas concretos, como el de la inseguridad, la corrupción o la educación.

Y es que para “papá gobierno el que las audiencias reciban información de calidad es algo serio, incluso nos han mostrado una y otra vez qué es lo que sí deben ver los “indefensos mexicanos”.

No solo quiere periodistas “preguntones, sino reporteros que vayan a fondo” o periodistas paleros que sean complacientes con lo que el discurso oficial quiere escuchar.

Ante eso, está en entredicho el interés real de las autoridades para regular o imponer lineamientos para las audiencias si finalmente están en la libertad de elegir qué contenidos quieren o prefieren consumir.