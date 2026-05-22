“Quieren ser dueños de tu rostro y tu voz”: Presenta en Congreso de Chihuahua una reforma contra “Ley Espía” de Morena

¿!Contra la "Ley Espía"? El debate acerca de la privacidad, vigilancia y control digital volvió a encenderse en México. En el Congreso del Estado de Chihuahua fue presentada una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para prohibir la vinculación de líneas celulares sin autorización de los usuarios.

Durante la sesión legislativa del pasado 19 de mayo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, lanzó duras críticas contra lo que calificó como una “Ley Espía”: “Quieren despojarte de tu individualidad y ser dueños de tu rostro, de tu voz, de tu identidad”, afirmó el legislador durante su intervención en tribuna.

Oposisicón contra "Ley Espía": ¿Qué busca la reforma presentada en Chihuahua?

La iniciativa pretende impedir que líneas telefónicas móviles sean vinculadas o asociadas a datos personales sin autorización expresa de los ciudadanos. Aunque aún no se detallan todos los alcances técnicos de la propuesta, el planteamiento busca reforzar el consentimiento de los usuarios sobre el manejo de su información y evitar posibles abusos relacionados con identidad digital y telecomunicaciones.

El tema cobra relevancia luego de los debates nacionales acerca de los registros biométricos, control de datos personales y vigilancia digital. La propuesta surge en medio de crecientes críticas de sectores políticos y ciudadanos que advierten posibles riesgos a la privacidad y libertades individuales ante mecanismos de registro e identificación digital.

¿Por qué se habla de una “Ley Espía”?

Desde la oposición, algunos legisladores advierten que ciertos mecanismos impulsados a nivel federal podrían abrir la puerta a prácticas de monitoreo masivo o recopilación excesiva de datos personales. Francisco Sánchez Villegas aseguró que existe preocupación por la creación de una “arquitectura de control total” sobre la ciudadanía: “Vienen por ti y los tuyos”, declaró el legislador al criticar presuntas medidas relacionadas con identidad biométrica y telecomunicaciones.

Expertos en derechos digitales han señalado en distintas ocasiones que cualquier reforma relacionada con telecomunicaciones debe garantizar principios de privacidad, consentimiento y proporcionalidad. También han advertido que el uso de tecnologías biométricas requiere controles estrictos para evitar filtraciones, robo de identidad o vigilancia indebida.

El debate sobre privacidad digital sigue creciendo en México

La discusión en Chihuahua refleja una preocupación cada vez más presente en México: el equilibrio entre seguridad, tecnología y libertades individuales. Mientras algunos sectores consideran necesarias mayores herramientas de identificación para combatir delitos, otros alertan sobre posibles excesos y riesgos de vigilancia.

La pregunta que ahora divide opiniones es inevitable: ¿hasta dónde deberían llegar los gobiernos en el uso de datos personales y tecnología para controlar o proteger a la población