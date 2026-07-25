¿Defensor de las audiencias? Acecha nuevamente la amenaza de censura

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrirá una consulta pública para definir los lineamientos de los derechos de las audiencias. Estará abierta en la página de la comisión del 27 de julio al 21 de agosto. Pero medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, los que ven algunos nubarrones en la consulta, temen que estemos a un paso de la censura.

Uno de ellos es el defensor de las audiencias. No sería independiente. Estaría obligado a atender todos los requerimientos de la Comisión. Hablamos de un defensor cuyas recomendaciones pueden ser modificadas o revocadas por el órgano administrativo y si no obedece, pueden sancionarlo y también al medio.

Sería un defensor de las audiencias a modo. Otra preocupación para el sector es que bajo el argumento de proteger a las audiencias, se pretenda sobre regular los contenidos y se limite la independencia editorial.