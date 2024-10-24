Notas
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Luis Miguel reprograma conciertos en México por recomendación médica, ¿cuáles y qué pasó?
¡Otra vez! En redes sociales, el equipo de Luis Miguel anunció que al menos 5 de sus conciertos en México serán reprogramados por recomendación médica.
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La razón por la que Luis Miguel pospone concierto en la Arena CDMX
¡De un día para otro! Por medio de su cuenta de Instagram, Luis Miguel dio a conocer que reprogramaría una de sus fechas en la Arena CDMX, ¿por qué?
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Luis Miguel dará concierto GRATIS en la Feria de San Luis Potosí, ¿cuándo y dónde se presentará?
¡El Sol iluminará San Luis Potosí! Si te perdiste la oportunidad de ver a Luis Miguel en vivo, la FENAPO 2024 tiene una sorpresa para ti con un concierto GRATUITO.
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Foto de Luis Miguel con Taylor Swift despierta rumores sobre una colaboración; esto se sabe
¡¿Luis Miguel y Taylor Swift juntos?! Imagen enciende rumores de colaboración; esto sabemos de la fotografía que compartió el “Sol de México” en redes sociales.
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¡No culpes a la lluvia! Luis Miguel sale con paraguas y termina concierto antes de tiempo en Argentina
Luis Miguel fue criticado en redes tras salir al escenario con paraguas y terminar su concierto en Argentina antes de tiempo debido a la fuerte lluvia.
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Un concierto de Luis Miguel está en riesgo: Aquí la razón
La gira de Luis Miguel parece ser un éxito en todos los países en el que se presenta; sin embargo, en Ecuador “El Sol de México” podría no salir por esta razón.