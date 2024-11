Luis Miguel brilla como un ‘Sol’ durante el comienzo del renacimiento turístico de Acapulco

Y el sol volvió a brillar. Más de cuatro generaciones marcadas por la música de Luis Miguel se reunieron en Acapulco , sumando al comienzo de la etapa de renacimiento de este hermoso destino mexicano, que sigue siendo el favorito del turismo nacional y extranjero.

“Te digo, lo he visto en diferentes escenarios y Acapulco es su casa, por eso yo dije, no me importa, pero a la gira de Acapulco yo voy a ir porque ahí va a ser su mejor concierto"; explicó la turista y seguidora del ‘Sol’, Javiera Donoso Jiménez.

Concierto de Luis Miguel en Acapulco, un impulso a la reactivación económica

Este fin de semana, Luis Miguel ofreció dos presentaciones musicales que marcan el inicio de la reactivación económica que busca Acapulco tras los últimos fenómenos naturales, que a pesar de su furia no han podido doblegar la fuerza de su gente.

“Hay mucha gente que viene de fuera y es muy importante para que nos empecemos poquito a poquito a reactivar”, explicó, Tania García, una de las asistentes que disfrutó del talento de Luis Miguel.

“Vengo de la Ciudad de México, no encontré boletos allá y dije, vámonos a Acapulco a disfrutar un fin de semana y a ver el sol”, mencionó Itzel Maldonado, una de las tantas turistas de otros estados que hizo el viaje al puerto para poder escuchar a su ídolo musical.

Cantar clásicos como “La bikina” a todo pulmón, y vivir de cerca la versatilidad de ídolo, hizo que se vivieran dos noches únicas en las que el puerto irradió magia y la esperanza de un mejor futuro tras la inclemencia meteorológica.

Aunque hubo quienes se quedaron con las ganas de declararle su amor, quienes disfrutaron de sus conciertos aseguraron que Luis Miguel saldó la deuda que tenía con Acapulco desde el año pasado, cuando la naturaleza le impidió llegar al lugar que lo vio crecer.